Az 1-es beteg története

Mattia február 19-én hajnalban úgy döntött, hogy újból bemegy a sürgősségire, annyira rosszra fordult az állapota. Nem sokkal azelőtt már járt a kórházban, hogy segítséget kérjen, de még senki nem sejtett semmit. Egy 38 éves, rendszeresen sportoló, futóklubba járó, amatőr focista férfinál elég szokatlan dolog ugyan a tüdőgyulladás, de mivel Mattia nem járt Kínában, senkinek eszébe sem jutott, hogy ez koronavírus is lehet akár.

Az 190 centi magas, 90 kilós férfi Codognóban lakott, és az Unilevernél dolgozott a szomszédos Casalpusterlengóban, Lodi megyében. Február 16-án lázasodott be. Egyre rosszabbul lett, 18-án este bement a kórházba. Nem említett indirekt kapcsolatot sem Kínával, és a várandós feleségének sem volt semmi tünete, úgyhogy „zöld kódot” kapott, ami azt jelenti, hogy miután terápiát választott neki az orvos, hazaengedték. Összesen egy és háromnegyed órát töltött bent. (Egyes olasz újságok arról is írtak, hogy a férfi előtte a szülővárosában, Castiglione d'Addában a háziorvosánál is járt, és arról is, hogy már 16-án is volt egy köre a kórházban, de a hatóságok által nemrég kiszivárogtatott hivatalos jelentésekben ezek nem szerepelnek.)

Aznap éjjel, azaz technikailag már 19-én hajnalban a férfi a felesége kíséretében visszament, annyira rosszul volt. Kapott egy ágyat, nem zárták el senkitől, meglátogatták a barátai, rokonai, kapcsolatba került orvosokkal, nővérekkel. Másfél napja volt bent, amikor légzési nehézségei támadtak,

a várandós feleségének pedig hirtelen eszébe jutott, hogy a férjének egyik munkaismerőse január 21-én jött haza Kínából.

Az a másik férfi a Mae nevű cégnél dolgozott, amely jelentős részben Kínában működik, a honlapjukon is választható a kínai nyelv, ő maga minden évben hónapokat tölt kint. Három alkalommal találkoztak, többször együtt is vacsoráztak, január 25-én Codognóban, február elején Milánóban.

A kínai szál hallatán a kórház azonnal beindította a koronavírus-protokollt. Február 20-án délután, azaz másfél nappal a férfi kórházi felvétele után vették le a mintát, este 9-re megérkezett az eredmény:

pozitív.

A „vörös kódot” éjfél körülre aktiválta a kórház, eddigre tudta meg mindenki a kórházban, hogy mi történt. Konzultációk indultak, azonnal bevonták a minisztériumot, a tartományi egészségügyi hatóságokat is. Mattia addigra már rossz állapotban volt, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni.

Rengeteg helyszín, rengeteg ember

Közben pedig elindult a gondolkodás azon, hogy vajon kiket fertőzhetett meg a férfi, aki heteken át szabadon járt-kelt mindenütt, beleértve a kórházat is. Ráadásul – mint a Repubblica cikkéből kiderül – a pozitív teszt után sem zárták le egy napig a kórházat, a szobákat nem fertőtlenítették azonnal. A férfit előzőleg kezelő stáb pedig hiába ment haza önkéntes karanténba, visszahívták őket dolgozni.

Elkezdték tehát visszafejteni a férfi mozgásait. Kiderült, hogy február másodikán részt vett egy félmaratonon, ami Santa Margherita Ligure-ben volt, 15 futóklubos ismerősével laktak együtt egy szálláson. 4-én egy casalpusterlengói bárban iszogatott a kollégáival, aztán egy másik, 9-i futóversenyre négy ismerősével utazott el egy autóban Sant'Angelo Lodigianóba. Február 15-én focizott egyet az amatőr csapatával, értelemszerűen a csapattal együtt öltözött az öltözőben.

A munkahelye sem könnyítette meg az egészségügyiek dolgát: az Unilever-gyárban 500-an dolgoznak, a telephelyen van hotel, étterem, naponta több ezer ember fordul meg a területen, kamionok jönnek-mennek, a „Benvenuti” (isten hozott) 30 nyelven van kiírva a recepción. Mattia 14-ig, péntekig járt dolgozni. És egy másik település is látókörbe került: a férfi szülei Castiglione d'Addában laknak, a férfi is innen származik, és rengeteg a kapcsolódási pont, a szülők ugyanabba a bárba járnak, mint Mattia egyik futópartnere.

A hatóságok folyamatosan nyomozzák, hogy kik lehetnek veszélyben, volt, akit be is vittek a kórházba. A 70 és 78 éves szüleit például filmbe illő módon: mentőautó állt meg a házuk előtt, és teljesen beöltözött orvosok, nővérek kísérték be őket a mentőbe, majd onnan a kórházba, miközben

az ablakon kukucskáló szomszédokat felszólították, hogy ne lépjenek most ki a házból.

Másokat, például a focicsapatát, és a 15-i ellenfeleit megfigyelik, és arra kérték őket, hogy maradjanak otthon egy darabig. Összesen több mint 250 embert kell(ene) monitorozni a hatóságoknak.

De sokaknál máris késő: mostanra kiderült, Mattia megfertőzte a feleségét, szerencsére úgy néz ki, a nyolcadik hónapban lévő várandós nő tünetek nélkül megúszta. Megfertőzött rajta kívül a focicsapatából legalább 6 embert, aztán azt a két orvost, akik intubálták őt, amikor lélegeztetőgépre tették, és még hat embert a kórházban, orvosokat és betegeket. Megfertőzte a fent említett futótársát is, a bár három törzsvendégét, és a tulaj fiát. Eddig.

Mattia állapota ma már kielégítő, Codognóból a paviai kórház intenzív osztályára vitték, jelenleg is ott gyógyul, a hírek szerint már egyedül lélegzik. A feleségénél nem került veszélybe a várandósság.

Ki a 0-s beteg?

Mattia az 1-es beteg, és logikusnak tűnik, hogy a Kínát megjárt kollégája a 0-s beteg. A 42 éves férfi tesztje ugyanakkor negatív lett, és antitesteket sem találtak a testében, amelyek azt mutatnák, hogy legyőzte a betegséget. Közben viszont a sógora tesztje pozitív lett. Úgyhogy egyelőre nincs magyarázat a dologra. Van viszont egy hipotézis, hogy Mattia nem a valódi 1-es beteg, hanem az történt, hogy Olaszországban hetekig lappangott a betegség, mire egyszer csak látszólag a semmiből kirobbant.

Ennek az elképzelésnek az az alapja, hogy a régióban január közepén már találkoztak az orvosok egy erős tüdőgyulladásos járvánnyal, amely magas lázzal, és szövődményekkel járt. Aztán február 20. és 24. között, négy nap alatt ment fel a fertőzöttek száma papíron nulláról kétszázra, ami még a kínaihoz képest is túl gyors terjedés lenne, állítják szakértők. Egyes orvosok emiatt azt gondolják, hogy valójában már január közepétől Olaszországban volt és terjedt a vírus.

Péntekre világszerte összesen 83 906 esetet regisztráltak, ebből 655-öt Olaszországban. 17-en haltak meg a betegség következtében, 56 ember állapota válságos, de a többségnek csak enyhék a tünetei.

(Borítókép: A codognoi kórház ahol az 1-es beteget ápolták / Fotó: Miguel MEDINA / AFP)