Üresek a szenteltvíztartók több olaszországi templomban

Több olaszországi templomban is kiürítették a szenteltvíztartókat a koronavírus terjedésének veszélye miatt, írja az olasz sajtóra hivatkozva az MTI.

A legtöbb fertőzöttet számláló Lombardia és Veneto tartományokban a templomok többsége bezárt, vagy ha nyitva is maradtak, felfüggesztették a misézést. Bezárt a milánói dóm és a velencei Szent Márk-bazilika, melyek a jelenlegi tervek szerint hétfőtől nyithatnak újra.

Angelo Scola nyugalmazott milánói érsek nyílt levélben fejtette ki, hogy a koronavírus nem "isteni büntetés", hanem ugyanolyan fertőző betegség mint akármelyik más volt az emberiség történetében.

Elmaradtak a hamvazószerdai körmenetek is, több északolasz plébános közösségi oldalán jelentette be a hívőknek, hogy ezeket hosszabb harangzúgással helyettesítik.

A majdnem száz beteget és egy halottat számláló Emilia Romagnában már a következő hetekben esedékes húsvét előtti házi áldást is felfüggesztették, a katekizmusórákat viszont az iskolák újbóli megnyitásával egy időben újraindítják.

A vatikáni Szent Anna-templomban is eltűnt a víz a szenteltvíztartóból, a hivatalokban kötelező a kézfertőtlenítő gél használata.

Ferenc pápa gyengélkedés miatt nem vett részt egy csütörtöki szertartáson. Vatikáni információk szerint a pápának enyhe influenzája van, de eddig más programját nem halasztotta el. Többen az internetet választották, az MTI szerint többen is online miséztek a genovai Szent Antal-templom helyett az erre kialakított videómegosztó-oldalon. A gyászszertartásokat is az internet közvetítik, a templomba ugyanis keveseket engednek be.

Csütörtökön a román ortodox egyház arra kérte a hívőket, hogy a járványveszély miatt ne csókolgassák a templomi ikonokat, a „betegek oltáriszentségét” pedig ne a közös, hanem egy otthonról hozott kiskanállal vegyék magukhoz.

Olaszországban a jelenlegi állás szerint 655 koronavírusos megbetegedést regisztráltak, a járványnak 17 halálos áldozata is volt.