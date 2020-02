Erdoğan: Szíriai menekültek ezrei indultak el Európa felé

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A török államfő, Erdogan szombaton arról beszélt, hogy legkevesebb tizennyolcezer szíriai menekült kelt át a török határon, akik az Unió felé indultak el, miután a török hatóságok megnyitották a határt előttük.

"Mi a továbbiakban sem fogjuk bezárni ezeket a kapukat, ez folytatódni fog. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy etessünk ilyen sok menekültet"

- mondta Erdogan az MTI beszámolója szerint. Az AFP hírügynüökség azt írja, Erdogan ehhez a 18 ezres számhoz hozzátette, ez szombaton elérheti a 30 ezret is. Erdogan hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak tartania kell magát a Törökországgal kötött, több millió szíriai menekült feltartóztatásáról kötött egyezséghez, és kritizálta az Unió támogatását.

Először pénteken írták meg török lapok, hogy megindultak menekültek néhány száz fős csoportjai a törökországi menekülttáborokból Európa felé csütörtök éjjel, miután arról érkeztek hírek, hogy a török kormány „megnyitotta a kapukat Európa felé” és felfüggesztette a közúti és határellenőrzéseket. A döntést lehet értelmezni az EU-nak szánt fenyegetésként is. A közúti és határellenőrzések felfüggesztését a török kormánypárt szóvivője, Ömer Çelik jelentette be helyi idő szerint hajnali 1-kor, nem sokkal azután, hogy a szíriai Idlíb tartományban légitámadás ért egy török katonai épületet. Erről és a szíriai válságról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár pedig pénteken adott ki közleményt, amiben többek között arról számolt be, hogy Orbán Viktor és Erdogan telefonon egyeztetett, Recep Tayyip Erdo

an pedig tájékoztatta a magyar miniszterelnököt arról, hogy óriási a nyomás Törökországon, ezért a továbbiakban már nem tudják visszatartani az Európába vándorlókat.

Mindezzel párhuzamosan a görög kormányszóvivő arról beszélt egy szombati sajtótájékoztatón, hogy a görög hatóság az elmúlt 24 órában több mint 4 ezer embert tartóztatott fel, akik Törökország felől érkezve akarták átlépni a határt.

A kormányszóvivő a most feltartóztatott több ezer menekülttel kapcsolatban arról beszélt, a tömeges határsértési kísérletnek semmi köze az elmúlt napokban, 33 török katona eleste miatt súlyosbodott idlíbi válsághoz. Az AFP beszámolója szerint több, a török-görög határon rekedt menekült össze is csapott péntek éjjel a rendőrökkel, végül könnygázt is bevetve állították meg őket. A történtek után a görög kormány válságértekezletet hívott össze szombatra.

(Borítókép: Feltorlódott menekültek a görög-török határon Kastanies közelében 2020. február 29-én. Fotó: Sakis Mitrolidis / AFP)