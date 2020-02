Iránban felgyújtottak egy kórházat, mert féltek a koronavírusos betegektől

Iránban, Bandar Abbas városában a feldühödött tömeg felgyújtott egy klinikát, miután elterjedt a pletyka, hogy oda koronavírusos betegeket szállítottak, akiket karantén alatt tartanak. Bandar Abbas egyébként több mint ezer kilométerre van Qom városától, ami a koronavírus-fertőzés iráni epicentrumának számít.

Az Al Arabiya tévécsatorna angol kiadása arról számolt be, hogy a kórházat valóban felkészítették koronavírusos páciensek fogadására és ellátására, ahogyan az országban még sok más egészségügyi intézményt is. A felkészített kórtermek azonban üresek voltak.

A pletykák elterjedése után spontán tüntetés szerveződött a klinikánál, ahol elszabadultak az indulatok, majd a tömeg felgyújtotta az épületet.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38