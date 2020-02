Irán felől beutazási korlátozást rendelt el Donald Trump a koronavírus miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Sajtótájékoztatót tartott Donald Trump a Fehér házban, miután bejelentették a koronavírus első amerikai áldozatát. Az elnök felhívta a figyelmet, hogy további esetek is várhatóak, de hangsúlyozta, hogy nincs ok a pánikra, és megerősítette, hogy az első áldozatnak egyéb egészségügyi problémái voltak, és súlyos légzőszervi panaszokkal került a kórházba, és úgy tudni, nem állt kapcsolatban fertőzöttekkel, valamint nem utazott az érintett országokba, vagyis nem lehet pontosan visszakövetni, kitől kapta el a vírust.

Mike Pence alelnököt bízta meg a járványhelyzet kezelésével, aki bejelentette, hogy a jövőben nem engedik be az országba azokat, akik a megelőző 14 napban Iránban jártak, és fontolgatják, hogy a déli határon is belépési korlátozásokat vezetnek be, de a sajtótájékoztatón ennek a részleteiről nem hangzottak el konkrétumok. Arra kérte az amerikaiakat, hogy ne utazzanak Olaszország és Dél-Korea érintett területeire.

Alex Azar egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy jelenleg az amerikaiaknak nem kell különösebb óvintézkedéseket hozniuk, és a fertőzés kockázata alacsony, a helyzet gyorsan változhat, ezért is kérik az állampolgárokat, hogy ne utazzanak az érintett területekre, és onnan az Egyesült Államokba.

