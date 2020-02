A francia kormány parlamenti szavazás nélkül vezeti be a nyugdíjreformot

A francia kormány a gigasztrájkok ellenére is kitart a korhatár 64 évre emelése mellett.

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Edouard Philippe francia miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy a nemzetgyűlésben tapasztalható ellenzéki obstrukció miatt a kormány parlamenti szavazás nélkül vezeti be a vitatott nyugdíjreformot. Válaszul a jobboldali és a baloldali ellenzék is bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen, de annak elfogadására nincs esély, miután Emmanuel Macron államfő pártja abszolút többséggel rendelkezik az alsóházban - írja az MTI.

A francia alkotmány 49.3-as cikkelye alapján egy tervezet a parlament által elfogadottnak tekintendő, ha a miniszterek többsége hozzájárul a szavazás megkerüléséhez, és azt követően egy bizalmatlansági indítvány 24 órán belül nem mozdítja el a kormányt.

A cikkely érvényesítéséről a koronavírus okozta járvány terjedése miatt szombaton összehívott rendkívüli kormányülésen döntöttek a miniszterek.

A jobbközép ellenzék és a radikális baloldal is bizalmatlansági indítvány nyújtott be a kormány ellen. Míg a Lázadó Franciaország magát a reformot vitatja, a jobboldal szerint "egy olyan reformot, ami a kormány szerint is az ötéves mandátum legfontosabb intézkedése, nem lehet nemzetgyűlési szavazás nélkül átvinni".

A törvény végleges elfogadása nyáron várható, miután a tervezetet még a szenátusnak is meg kell vitatnia.

Pontalapú egyetemes rendszer

A kormány célja a munkavállalók húsz százalékát érintő 41-féle, ágazatonként szerveződő nyugdíjrendszer beolvasztása a 42. úgynevezett pontalapú egyetemes rendszerbe, amelybe a járulékot fizetők nyolcvan százaléka tartozik. Az egységesítésen és a kivételeket élvező külön pénztárak megszüntetésén kívül az állami nyugdíjpénztár egyensúlyban tartása is szerepel a kormány tervezetében úgy, hogy az új pontrendszerrel arra ösztönöznék a franciákat, hogy magasabb nyugdíjért cserébe a 62 éves korhatár után is dolgozzanak.