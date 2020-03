Egy magyar biztosan képviselni fogja a magyarokat a szlovák parlamentben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OľaNO) listáján induló Grendel Gábor valószínűleg az egyetlen magyar nemzetiségű parlamenti képviselő lesz Szlovákiában. Az Új Szó interjút készített vele, ebben többek között arról beszélt, hogy saját pártjának teljesítményét kellemes meglepetésként értékeli, és hogy nagy felelősséget ró rá az, hogy nem került be magyar párt a parlamentbe.

Azt szeretném elérni, hogy a kormánykoalíció valamilyen módon fel tudja vállalni a kisebbségek képviseletét. Biztos vagyok benne, hogy megtalálni ennek a formáját

- válaszolta arra a kérdésre, hogy felvállalná-e a csaknem félmillió szlovákiai magyar képviseletét a parlamentben. Szerinte ugyanis nagyképűség lenne, ha kijelentené, hogy egymaga képes lenne erre a feladatra.

Ahogy azt korábban az Index is megírta, Igor Matovič, az OľaNO elnöke korábban a szlovákiai magyaroknak is megköszönte a részvételt és a szavazatokat, és arról beszélt, hogy őket is képviselni akarja. Matovič azt is kihangsúlyozta, hogy több magyar képviselőjük is lehet, ezért rajtuk keresztül is képviselni fogják a szlovákiai magyarokat.

Az Új Szó interjújából az is kiderült, hogy

Grendelt meglepte, hogy a Smer (Robert Fico pártja) 18 százalékos eredményt tudott elérni;

a magyar nemzetiségű képviselő sajnálja, hogy egyetlen magyar párt sem jutott be;

szerinte is szükség lesz olyan törvényekre, főleg az igazságszolgáltatással kapcsolatban, amelyekhez alkotmányos többség kell, de ehhez nem feltétlenül kell hogy a kormánykoalíciónak legyen meg az alkotmányos parlamenti többsége.

Amikor arról Grendelt, hol látja a helyét a kormányban, azt mondta: ez részletkérdés. A választás előtt ugyanis az volt a pártja legfőbb célja, hogy ellenzékbe kényszerítsék a Smert, ezt a célt pedig nemcsak elérték, de túl is teljesítették a magyar nemzetiségű politikus szerint: