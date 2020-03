Már Trump szerint sem fake a koronavírus

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A koronavírus első amerikai halálos áldozata után már Donald Trump sem tartja a demokraták hoaxának a járványt, ellentétben azzal, ahogyan még pénteken gondolta. Ezt jelzi, hogy szombaton már bejelentette, beutazási korlátozásokat vezetnek be azokkal szemben, akik az elmúlt két hétben Iránban jártak - az adatok alapján ez most Kína és Dél-Korea után a harmadik legnagyobb gócpont, de a halálos áldozatok valós száma alapján könnyen lehet, hogy a második - és nem javasolják az utazást Dél-Korea, valamint Olaszország azon területeire sem, ahonnan már jelentettek fertőzést. (A Kínából érkezőkre már korábban korlátozást vezettek be.)

Mexikóban egyelőre kevés számú esetet észleltek, de Trump ott is szigorítást helyezett kilátásba.

Szombaton már 71 volt az Egyesült Államokban számon tartott fertőzöttek száma - beleértve a Diamond Princess szállodahajója karanténjából hazaszállítottakat is. (Szombaton a hajó karanténjából való hazaszállítása után meghalt egy 78 éves ausztráliai utas is.)

Illinoisban és Kaliforniában is jelentettek egy-egy fertőzöttet szombaton. A Washington államban történt fertőzés halálos áldozata azonban nem utazott és külföldről érkezettel sem érintkezett, így ez azt jelenti, hogy a koronavírus-járvány új szakaszába lépett az Egyesült Államok nyugati partvidékén - írta a Cnbcnews.com.

Az alelnök, Mike Pence ezért is közölte: újabb halálos áldozatai lehetnek az országban a vírusnak. Trump azonban hozzátette, tartózkodni kell a pánikkeltéstől. Az Egyesült Államok járványügyi hatósága szerint a járvány kockázata továbbra is alacsony.