Már két ember halt meg koronavírusban az Egyesült Államokban

Egy idős, 70 éves férfi a kínai koronavírus második áldozata az Egyesült Államokban, írja a CNN a Seattle-i és King Megyei Közegészségügyi Hivatal hivatalos tájékoztatása alapján. A férfi a Washington állambeli Kirklandben található Evergreen Kórházban feküdt, és szombaton halt meg. A vírus első áldozata, egy 50-es férfi is Washington államban vesztette életét pénteken, a második áldozathoz hasonlóan Kirklandben. Róla annyit lehetett tudni, hogy egészségügyileg magas kockázati csoportba tartozott, vagyis valószínűleg más betegségei is lehettek.

Donald Trump amerikai elnök a hétvégére jutott el oda, hogy koronavírusról már nem hiszi azt, hogy az a demokraták hoaxa, szombaton pedig már bejelentette, beutazási korlátozásokat vezetnek be azokkal szemben, akik az elmúlt két hétben Iránban jártak – az adatok alapján ez most Kína és Dél-Korea után a harmadik legnagyobb gócpont, de a halálos áldozatok valós száma alapján könnyen lehet, hogy a második – és nem javasolják az utazást Dél-Korea, valamint Olaszország azon területeire sem, ahonnan már jelentettek fertőzést. (A Kínából érkezőkre már korábban korlátozást vezettek be.)

Vasárnapi összefoglalónkat a koronavírusról és annak terjedéséről itt találja, a jelek szerint Kínában már túl van a csúcson a vírus.