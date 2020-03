Pete Buttigieg már nem lesz ott a szuperkedden

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Hiába volt az első két forduló után az élen, nem küzd tovább az elnökjelöltségért Pete Buttigieg a Demokrata Párt előválasztásán a dél-karolinai forduló után. Az indianai kisváros egykori polgármestere a negyedik helyen futott be 8,7 százalékkal, így nem szerzett újabb delegáltat.

Buttigieg így már nem lesz ott a szuperkedden, ahol szintet lép a verseny, hiszen 14 államban egyszerre lesz előválasztás, a delegáltak harmadát ezen az egyetlen napon osztják ki. Vasárnap Buttigieg lemondta dallasi és austini kampányeseményeit és visszarepült az indianai South Bendbe.

Bident segítheti

Sejthető volt, hogy 38 éves politikus Dél-Karolinában már nem hoz győzelmeket, mint Iowában és New Hampshire-ben, vagy második helyet, mint Nevadában, ahol a delegáltak összesített számát tekintve már a második helyre szorult Bernie Sanders mögött.

A fenti államok választóit döntően fehérek, Nevada esetében bő 25 százalékban latinók adták, míg Dél-Karolina demokrata szavazóinak 60 százaléka fekete, és a felmérésekből tudható volt, hogy itt az eddig meglepően gyengén szereplő Joe Biden tarolhat. Barack Obama egykori alelnöke a várakozásoknak megfelelően tarolt is, 48 százalékot szerezve, majdnem 30 százalékot verve a második helyezett Sandersre.

Visszalépése nem jelenti, hogy ezzel végleg eltűnik, kiszállása akár egy négy évvel későbbi visszatérést is előkészíthet. Azzal, hogy nem folytatja a versenyt, elsősorban Joe Bident segíti, ugyanis őt éppúgy a mérsékeltként tartják számon, mint az egykori alelnököt, így a ráeső szavazatokra Biden számíthat a továbbiakban - megnehezítve ezzel Sanders dolgát. A magát baloldali szocialistaként meghatározó politikus - aki négy év alatt trendivé tette az Amerikában korábban szitokszónak számító jelzőt - eddig abból is előnyt élvezett, hogy a demokraták mérsékelt szárnya megosztott volt Biden, Buttigieg és korábban még Amy Klobuchar minnesotai szenátor között is. (Igaz, Sandersnek a balosabb szavazókért Elizabeth Warrennel kellett megküzdenie, ám a massachusettsi szenátor a várakozásoknál szerényebb eredményeket ért el, hiába volt több jó elnökjelölti tévévitája is.)

Közvetlenül Buttigieg - aki hivatalosan csak felfüggesztette kampányát, bár szuperkedd híján ez gyakorlatilag a verseny végét jelenti - nem szólította fel támogatóit arra, hogy álljanak Biden mögé, de az egykori alelnök kampánystábja szerint a két politikus üzenetet váltott egymással.