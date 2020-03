Lelőhettek egy szír menekültet a görög határőrök

Törökországból próbált bejutni Görögországba az a szír bevándorló, aki hétfőn meghalt a határ mellett, amikor a görög határőrök próbálták megakadályozni, hogy bejusson az országba, írja a Yahoo a Reutersnek nyilatkozó névtelen török forrásokra hivatkozva. Úgy tudni, az illegális bevándorló azokba a sérülésekbe halt bele, amiket akkor szerzett, amikor a határőrök próbálták feltartóztatni. A Cumhuriyet török oldal szerint a menekültet lelőtték. A Twitteren megrázó felvételek keringenek a történtekről.

Ankarában pénteken közölték, hogy Törökország „már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülteket”, és megnyitják a határokat az Európa felé igyekvők előtt. Görögország a határvédelem megerősítésével reagált. Az utóbbi napokban a görög határőrség és a rendőrség készenléti egységei könnygázt és villanógránátokat is bevetettek a Törökország és Görögország közötti szárazföldi határátkelőknél gyülekező csoportok feloszlatására. A görög rendőrség szerint péntek óta több mint 15 500 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg. Hétfőn reggel felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak Leszbosz partjainál, 47 embert sikerült kimenteni a vízből, de egy gyerek meghalt.

A török elnök hétfőn, civil szervezetek képviselői előtt közölte: a Nyugat is ki fogja venni a részét a migráció jelentette teherből. Beszédében Erdogan úgy fogalmazott:

hónapokkal ezelőtt megmondtam, hogy ha a Nyugat nem veszi ki a részét e teherből, megnyitjuk a kapukat. Ezek nem vették komolyan a dolgot, és úgy gondolták, blöffölök, aztán amikor megnyíltak a kapuk, egymás után kezdtek el jönni a telefonhívások, hogy zárjuk be. Mi pedig megmondtuk, hogy a téma le van zárva, a kapuk már nyitva állnak, és most ti is ki fogjátok venni a részeteket ebből a dologból.