Négy ember meghalt a heves esőzések miatt Brazíliában

Heves esőzések sújtják Rio de Janeiró államát, amik miatt villámáradások alakultak ki a térségben. Legkevesebb négy ember meghalt, több mint 5000 főnek pedig el kellett hagynia az otthonát, írja az Istoé Dinheiro az állami polgári védelem és a katonai tűzoltóság közleménye alapján. Az AFP hírügynökség szerint az áldozatok áramütésben, földcsuszamlás vagy fulladás miatt vesztették életüket. Az MTI azt írja: a két nap alatt lezúdult eső meghaladja a teljes márciusi átlagos csapadékmennyiséget.

A súlyos esőzések miatt a tűzoltókhoz több mint 800 hívás futott be az államban. Az esőzések és árvíz sújtotta településekre higiéniai készleteket, vizet is vittek a segélycsoportok. AZ áradások Magét, Mesquitát, Rio Bonitót, Seropédicát és a főváros nyugati részeit érintik a leginkább, itt házakba és autókba is befolyt a víz és a sár.

12 Galéria: Özönvízszerű esőzés Rio de Janeiróban Galéria: Özönvízszerű esőzés Rio de Janeiróban (Fotó: Ricardo Moraes / Reuters)

(Borítókép: REUTERS/Ricardo Moraes)