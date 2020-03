Az Egyesült Államok még nem hirdet ki egészségügyi szükségállapotot

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az amerikai elnök, Donald Trump bejelentette, hogy egyelőre nem hirdetik ki az egészségügyi szükségállapotot az USA-ban a koronavírus miatt. Arról is beszélt, hogy a tudósok dolgoznak a vakcina kifejlesztésén.

Donald Trump egy sajtóbeszélgetésen mondta, hogy egyelőre nem látja szükségesnek az országos egészségügyi szükségállapot kihirdetését a megbetegedések miatt, de nem zárta ki, hogy a közeljövőben ez is megtörténhet. Ismételten felkészültnek mondta a kormányzatot az esetleges járvány elleni küzdelemre.

Az Egyesült Államok továbbra is napirenden tartja, hogy egyes országokból korlátozzák a beutazást, ahogy az Iránnál is tették.

Mike Pence alelnök, aki a koronavírus elleni országos küzdelmet koordinálja, arról tájékoztatott, hogy telefonon egyeztetnek valamennyi amerikai tagállam kormányzójával, és kapcsolatban állnak a légitársaságokkal, valamint üdülőhajókat működtető vállalatokkal is.

Pence szerint nyárig vagy ősz elejéig meglesz a gyógymód is a koronavírus ellen. Az amerikai kormány tagjai tíz gyógyszergyár vezetőjével is tárgyalt. A Pfizer azt jelentette be, hogy találtak egy összetevőt, amiből néhány hónapon belül kész lehet a vírus elleni oltás. Arról is beszéltek, hogy az USA katonai laboratóriumaiban is dolgoznak a vakcina kifejlesztésén.

Az Egyesült Államokban 102 új megbetegedésről tudnak, köztük 48-an külföldről tértek haza.