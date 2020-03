Négy nap alatt 27 ezer menekült próbált bejutni Görögországba

Szombat reggel és kedd délután között 27 382 menekültet akadályoztak meg a görög hatóságok abban, hogy illegálisan átlépjék a határt, 220 embert pedig őrizetbe is vettek, írja az MTI. A görög határrendészet szerda hajnalban is könnygázt vetett be, mellette pedig villanógránátokat alkalmazott, hogy a több száz illegális bevándorló bejutását megakadályozza.

A görög haditengerészet hajót küldött Leszboszra, amely fedélzetére veszi az újonnan érkező menekülteket, majd a görög szárazföldön található zárt táborokba szállítja őket. Innen várhatóan gyorsan visszatoloncolják őket, mondta el a parti őrség egyik tisztje. A görög szigeteket százak vették célba.

Leszbosz, Híosz, Kósz, Számosz és Lérosz néhány ezer férőhelyes táborai túlzsúfoltak, tízezrek élnek bennük nyomorúságos körülmények között, miközben fogytán a helyi lakosság türelme.

Törökország a múlt héten bejelentette, hogy többé nem állja útját az Európába igyekvőknek annak ellenére, hogy az Európai Unióval kötött 2016-os menekültügyi egyezményben ígéretet tett erre 6 milliárd euró (2010 milliárd forint) támogatásért cserébe. Törökországban jelenleg több mint 3,5 millió szíriai menekült él, és sokan menekültek oda Ázsia más részeiből, valamint Afrikából.

Ankara bejelentésére Görögország határai megerősítésével reagált. Az athéni kormány egyúttal jelezte: egy hónapig felfüggeszti a menedékkérelmek befogadását, és a következő időszakban érkező menekülteket gyorsított eljárásban kiutasítja Görögország területéről. A kabinet közvetlen nemzetbiztonsági fenyegetésként értékelte a helyzetet, és azzal vádolta a török kormányt, hogy aktívan segíti az illegális bevándorlók eljutását a határhoz. A görög kormány szárazföldön és vízen is harcol a menekültek bejutása ellen: a parti őrök a hét elején lövéseket adtak le egy migránsokkal teli csónak felé Bodrum partjainál, és egy gyerek is meghalt, amikor felborult egy menekülteket szállító csónak. Egy szír férfi is életét vesztette hétfőn, amikor megpróbált átjutni a határon.

A menekültáradat megfékezésére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hatalmas gyorssegélyt ígért a görögöknek: 350 millió euró azonnali segítséget kapnak a probléma megoldására.