Egyszerre értem Brüsszelbe a koronavírussal és Greta Thunberggel

Szinte egyszerre érkeztem meg az EU központjába a koronavírussal, vagyis a koronavírusos esetek pozitív tesztjeivel. Tudom, hogy ez drámaian hangzik, de igaz. Mikor hétfőn Ferihegyen ültem és vártam, hogy beszállhassak a Brussels Airlines járatára, még egyszer ránéztem a New York Times valós idejű térképére, amely szerint akkor egész Belgiumban egyetlen megerősített koronavírusos eset volt. A reptereken sem otthon, sem Brüsszelben nem volt jele annak, hogy hogy az emberek különösebben aggódnának a koronavírus miatt. Szinte nem is láttam maszkot viselő embereket vagy kényszeres kézfertőtlenítést. Sőt, lázat sem mért rajtunk senki se Budapesten, se azután, hogy leszállt a gépünk Belgiumban.

Viszont mire megékeztem Belgium fővárosába, már komoly korlátozásokat rendeltek el az Európai Parlamentbe való bejutással kapcsolatban. Az összes látogatót kitiltották, és azon is ment a tanakodás másnap reggel, hogy a mi újságírókból álló magyar csoportunk bemehet-e még. Végül mindnyájunkkal aláírtak egy nyilatkozatot arról, hogy nem jártunk fertőzött területen az elmúlt hetekben, megkaptuk a sajtós belépőnket és bejutottunk.

Én először járok itt, ezért nincs viszonyítási alapom, de a nálam tapasztaltabb Brüsszelbe járók már ekkor mondták, hogy szokatlanul kevés az ember és csendes az épület. Ráadásul, bárki, akivel találkoztunk, őszintén meglepődött azon, hogy

"NAHÁT, TITEKET MÉG BEENGEDTEK?"

A látogatóközpont kongott az ürességtől, abban volt valami hátborzongató, még úgy is, hogy én sose láttam normál állapotában. Mi sajtósok vagyunk, ezért jutottunk be. "Az újságírókért nem kár az EU szerint?" - kérdezte tőlem valaki tőlem viccesen otthonról, amikor erről meséltem. Az indok persze nem ez volt, hanem az, hogy amíg munka folyik odabent, addig arról tudósítani is lehet.

Szerda reggelre aztán az elnök kabinetje a korábban bevezetett óvintézkedéseket kiterjesztette arra a sajtószemináriumra is, amire mi érkeztünk, nagyjából minden programunkat töröltek. Ettől függetlenül, mivel még mindig újságíró vagyok, az EP épületébe bejuthatok.

Nyugi, ha nem hívnak a hatóságok, nincs ok aggodalomra

Az első regisztrált koronavírus fertőzéses belga eset még februári: egy olyan férfi tesztje lett pozitív a Covid-19-re, akit a vírus epicentrumából, a kínai Vuhanból reptettek haza. Ő karanténban volt és azóta az egészségügyi hatóságok tájékoztatása szerint már fel is épült - írja az angol nyelvű Brussels Times.

A második regisztrált fertőzött Belgiumban egy nő, aki Franciaország fertőzött területéről tért vissza Antwerpenbe, ezt követte további hét olyan eset amik mind közelmúltbeli észak-olaszországi utazáshoz köthetők. Kedd estére már 15 pozitív tesztről számoltak be a belga hatóságok (ideértve az első, már gyógyultnak minősített, Vuhanból hazatérő férfit is.)

A hatóságok szerint Belgiumban ugyanakkor nincs ok az aggodalomra, még azok számára sem, akik olyan környéken élnek vagy dolgoznak, ahol van regisztrált koronavírusos eset. Azokat ugyanis, akikkel érintkezhettek a már ismert fertőzöttek, a hatóságok telefonon keresik meg.

Greta Thunberget még nem fújták le

Brüsszelben sem kedd este, sem szerda reggel nem láttam különösebb jelét annak, hogy az itt lakók vagy az itt dolgozók különösebben aggódnának a koronavírus miatt. Nincsenek maszkos emberek az utcán, sőt, amikor este boltban jártunk, nem tűnt úgy, mintha lerabolták volna a tartós élelmiszereket a polcokról. Az viszont érezhető, hogy van némi bizonytalanság a tekintetben, hogy hogyan érinti a belgiumi kockázatcsökkentő korlátozások az EP működését.

David Sassoli, az Európai Parlament elnöke hétfőn jelentette be, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében szigorú korlátozásokat vezetnek be az Európai Parlament épületeiben. Akkor a következő három hétre vonatkozóan töröltek minden olyan eseményt, ami nem szigorúan a jogalkotáshoz kapcsolódó vagy előre betervezett volt.

Azóta törölt események között vannak politikai és parlamenti képviselők által szervezett események, szemináriumok és bizottsági meghallgatások is.

Az Európai Parlament környezetvédelem-, közegészségügy- és élelmiszerbiztonsági szakbizottságnak (azaz ENVI-nek) a szerdai bizottsági ülését viszont nem törölték.

Ez azért érdekes, mert ezen az ENVI ülésen fog a tervek szerint felszólalni a svéd klímaaktivista, Greta Thunberg is.

Az EP épületébe szerdán is simán beengedtek engem a sajtóigazolványommal. Igaz ma már egy a keddinél részletesebb adatlapot kellett kitölteni arról, hogy honnan jöttem és hogy találkoztam-e olyan személlyel, akiről biztosan tudni lehet, hogy fertőzött. Azt, hogy bejutok-e Greta Thunberg beszédére, egyelőre nem tudom, limitált sajtóhelyek vannak és sok más újságíró tartózkodik jelenleg úgy Brüsszelben, hogy lemondták az előre szervezett programját, ebből azt sejtem, hogy a várhatónál is nagyobb tömeg akar majd bejutni az ENVI ülésére.

(Borítókép: Az Európai Parlament épülete Brüsszelben. Fotó: Csatári Dóra Flóra / Index)