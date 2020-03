Az olasz kormány szerdai döntése értelmében az ország összes iskoláját és egyetemét bezárják legalább március közepéig a koronavírus-járvány miatt, írja a La Repubblica és az MTI. A BBC ugyanakkor úgy értesült, hogy végleges döntés még nem született, az a következő órákban várható.

A döntés értelmében már csütörtökön sem nyitnának ki az intézmények. A Bloomberg azt írja, hogy 8,7 millió iskolást érint a döntés.

A járvány által leginkább sújtott európai országban eddig 79 áldozata van a koronavírus-járványnak, és több mint 2500 fertőzöttről tudnak. A koronavírus-járvány 13 nappal ezelőtt érte el Olaszországot, ahol a 20 tartományból 19 érintett.

A koronavírus terjedése több rendezvényt is érint, például kedd késő este, alig 24 órával a kezdés előtt lefújták a Juventus–Milan olasz kupaelődöntőt is, amit később pótolnak majd be. A torinói városvezetés közleménye szerint nem akartak kockáztatni.

(BBC, La Repubblica, MTI)