Tornádó Tennesseeben: 24-re emelkedett a halottak száma

Az elmúlt hét év legsúlyosabb tornádói pusztítottak Tennessee államban hétfő éjjel-kedd hajnalban: a forgószelek több száz házat rongáltak meg vagy zúztak össze, miattuk 24 ember vesztette életét, írta szerdán a CNN. A Putnam megyei hatóságok 18 halálesetről számoltak be, 38 ember tartózkodási helyet pedig ismeretlen, őket keresik.

Mielőtt a vihar lecsapott volna a házakra, a Nashville keleti részén élőknek mindössze hat percük volt, hogy felkészüljenek és biztonságos helyre menjenek. „Megkaptam a riasztást, és kevesebb mint tíz percen belül már lehetett érezni a nyomáskülönbséget. [...] Mind leszaladtunk a földszintre, és átöleltük egymást” – nyilatkozta a WSMV-nek a környéken élő Danielle Theophile. A forgószél komoly pusztításokat végzett Nashville belvárosában és Germantownban, valamint Mt. Julietben, a szuperkedd miatt több szavazóállomást is áthelyeztek – a szavazásokat azonban a történtek ellenére is megtartották.

Az még most sem teljesen egyértelmű, hogy pontosan hány tornádó is söpört végig az érintett területeken, ugyanaz a forgószél ugyanis egyszerre több helyet is érinthet. Azonban itt több mint 200 kilométeres eltérésekről van szó, a forgószelek ugyanis felbukkantam Camdenben, aztán Nasville-ben, majd Putnam megyében, a Cookeville térségben.

Szerda kora reggel még mindig 35 000 ember várta Nasville-ben, hogy ismét legyen áram az otthonukban, csakhogy a tornádól sújtotta régiókban a házak megközelítése is gondot jelent időnként a szakemberek számára. A nashville-i Metro Schools iskolák szerdán is zárva tartanak még, ezek közül két intézmény javítási munkálatai napoktól akár hetekig is eltarthatnak.