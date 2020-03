Újabb óceánjárón lehetnek koronavírusos betegek

Kalifornia partjainál várja a Grand Princess óceánjáró hajó, hogy kivizsgálják a fedélzetén tartózkodó 21 koronavírus-gyanús esetet – írja a Washington Post.

A hajó ugyanahhoz a Princess Cruises nevű céghez tartozik, amely a Diamond Princesst is üzemelteti. Ez utóbbi volt az a hajó, amely két héten át vesztegelt Japánnál, mert a fedélzeten megjelent koronavírus-fertőzés miatt karantén alá vonták. Japán később elismerte, hogy hiba volt a hajót vesztegzár alá vonni, mert így az egészséges utasokat is fokozott fertőzésveszélynek tették ki. A karantén feloldása után több egykori utas is meghalt a koronavírus miatt. Egy magyar is megfertőződött a hajón, de ő jól van. A Diamond Princess körüli bénázásról és potenciális hatásairól ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A Hawaii felé tartó Grand Princess február 21-én hagyta el San Franciscót. Gavin Newson kaliforniai kormányzó azonban szerdán arra kérte a hajót, hogy ne térjenek vissza, amíg nem tisztázódott, hogy van-e a fedélzeten fertőzött. A hajó egyelőre nincs karantén alatt, de a kaliforniai partoknál várja, hogy a hatóságok koronavírus-teszteket küldjenek, hogy ellenőrizni tudják a légúti megbetegedésre utaló tüneteket produkáló utasokat. Összesen 21 főnél azonosították a fertőzés gyanúját, közülük 11-en utasok, 10-en pedig a legénység tagjai. Azokat is tesztelik, akik velük egy korábbi mexikói úton együtt utaztak.

Kalifornia kormányzója időközben az egész államra kiterjedő válsághelyzetet hirdetett, Washington és Florida államokhoz hasonlóan. A koronavírus-járvány jóval súlyosabb lehet az Egyesült Államokban, mint amilyennek eleinte tűnt.