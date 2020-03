Meghalt az egykori perui ENSZ-főtitkár

Százéves korában meghalt Javier Pérez de Cuéllar volt ENSZ-főtitkár. A hírt a perui diplomata fia, Francisco Pérez de Cuéllar közölte, írja az MTI.

Javier Pérez de Cuéllar "kimagasló perui állampolgár volt, vérbeli demokrata, aki életét és munkásságát az országunk naggyá tételének szentelte" - írta Martín Vizcarra perui elnök Twitter-oldalán a halálhírre reagálva.

A perui diplomata 1920. január 19-én született Limában. Már húszévesen a perui külügyminisztériumban dolgozott, 1944-től Peru párizsi diplomáciai képviseletén szolgált előbb titkárként, később pedig nagykövetként is. Svájcban, Lengyelországban, Venezuelában, illetve a Szovjetunióban is volt nagykövet.

Javier Pérez de Cuéllar 1982 és 1991 között volt az ENSZ főtitkára. Aktív közvetítő szerepet játszott több konfliktusban is, így például a Falkland-szigetek körül kialakult brit-argentin konfliktus, a nyolcvanas évek végén pedig az irak-iráni háború politikai rendezésében. Részt vett a salvadori polgárháborút lezáró megállapodás kidolgozásában is. Tárgyalt Szaddám Husszeinnel is, és részt vett a salvadori polgárháborút lezáró megállapodás kidolgozásában is.

1995-ben elindult a perui elnökválasztáson, de alulmaradt Alberto Fujimorival szemben. 2000-2001-ben a perui miniszterelnök tisztségét látta el, majd 2004-ig Peru párizsi nagyköveteként dolgozott.

Javier Pérez de Cuéllar perui otthonában halt meg szerdán százévesen.