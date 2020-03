Bill Clinton csak a szorongásait oldotta Monica Lewinskyvel

Egy dokumentumfilmben beszélt Bill Clinton elnöksége – és általában a 90-es évek – legnagyobb amerikai szexbotrányáról, a Lewinsky-ügyről, amely miatt a republikánusok még impeachment eljárást indítottak ellene, bár elmozdítani végül nem tudták.

Bill Clinton elnökként viszonyt folytatott egy Monica Lewinsky nevű 22 éves fehér házi gyakornokkal, aki 1995 novembere és 1997 márciusa között kilenc alkalommal folytatott szexuális aktust Clintonnal a legendás ovális irodában, még pedig többnyire orálisan kényeztette a politikust. A botrány 1998 januárjában robbant ki, amikor több cikk megjelent arról, hogy Clinton visszaélt a hatalmával és megcsalta a feleségét Lewinskyval. A részletekben most kár is lenne elveszni, végtelenül kínos volt az egész, Clinton előbb tagadta, majd elismerte a tényeket, majd megpróbálta meggyőzni a közvéleményt arról, hogy az orális szexet elfogadni nem minősül szexuális aktusnak.

Most a Hulu streamingszolgáltató egy dokumentumfilmet készített a férje mellett egyébként a szexbotrányban kitartó Hillary Clinton közéleti pályafutásáról Hillary címmel, amelyben Bill Clinton is megszólalt, és hosszú idő óta először beszélt arról, mit gondol a történtekről. És a mostani magyarázata is elég sajátos:

Amit tettem, helytelen volt, de nem olyasmi, amiről azt gondoltam, találd ki a lehetséges legnagyobb hülyeséget, és csináld meg. Úgy érzed, csak támolyogsz – mintha egy 15-menetes profi bokszmeccsben lennél, amit meghosszabbítottak volna 30-menetesre, és akkor van valami, ami kicsit eltereli a gondolataidat. Mindenki életében van stressz és csalódások és félelmek, aggodalmak meg ilyesmi, évekig csináltam ilyen dolgokat, hogy oldjam a szorongást.

A Lewinksky-botrány még egész más légkörben robbant ki, mint manapság, amikor a #metoo-korszakban talán nem az elnök hazugságára helyeznék a fő hangsúlyt, hanem arra, hogy az egyenlőtlen viszony nem számított-e hatalommal való szexuális visszaélésnek. Lewinsky később azt nyilatkozta, hogy rengeteg bántás érte a történtek miatt, és nagyon megbánta, hogy engedett az elnöknek, de annak idején annyira fiatal volt, hogy nem fogta fel a lehetséges következményeket.

Clinton a dokumentumfilmben azt is elmondta, rémesen érzi magát, hogy Lewinksky egész életét meghatározta ez a viszony. "Az évek során figyeltem, hogy visszakapja-e a normális életét, de attól tartok, ez azon múlik, hogyan definiáljuk a normálist" – tette hozzá. Clinton azt is elárulta, hogy "borzasztó" volt, amikor a lányával, Chelsea-vel kellett beszélgetnie az esetről.

A filmesek Hillary-t is megszólaltatták, bár ő már sokszor elmondta, hogyan látja a történteket:

Annyira meg voltam bántva, személyemben is, egyszerűen nem hittem el, nem hittem el, hogy hazudtál. Szörnyű volt, és azt mondtam, ha ez kiderül a nyilvánosságban, te fogod elmondani Chelsea-nek.

Hillary Clinton helyes döntésnek tartja, hogy kitartott férje mellett, még ha ez meg is osztotta az embereket, de az elején szóba sem akart vele állni többé.