Budapestről hazatért szabadkai férfi az első szerb koronavírusos

Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter közlése szerint Szerbiában is megjelent a koronavírus, a miniszter péntek reggel arról tájékoztatott, hogy

egy Magyarországról hazatért szabadkai férfinál mutatták ki a vírus jelenlétét először az országban.

Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter pénteki belgrádi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a 43 éves férfi Budapesten a nővérénél járt, akinek már voltak vírusos tünetei, hazatérte után pedig saját magán is tapasztalta a fertőzés jeleit. A csütörtök esti vizsgálatok péntek reggel erősítették meg, hogy a férfi az új típusú koronavírussal fertőződött meg, ezért a szabadkai kórházban különítették el, írja az MTI.

A következő lépésként visszakövetik, kik kerültek kapcsolatba a szabadkai férfival, hogy őket is kivizsgálhassák. Ez egészségügyi tárca vezetője hozzátette, nincs ok pánikra, számítani lehetett arra, hogy miután a szomszédos országokban megjelent a vírus, Szerbiába is eljut.

Horvátországban péntekre eggyel, 11-re nőtt a fertőzöttek száma, Szlovéniában pedig egy nap alatt hat új fertőzöttet találtak, az első beteg két útitársa, egy pár, valamint egy fiatal férfi esetében is megerősítették a fertőzöttséget – közölte a helyi média alapján pénteken az MTI.

Az első beteg egy hatvanéves férfi, aki Marokkóban járt, és Olaszországon keresztül, repülővel tért vissza Szlovéniába. Egy társasutazáson vett részt, két útitársáról, egy férfiról és egy nőről is kiderült, hogy fertőzött. Az egészségügyi hatóságok felkutatják azokat, akik kapcsolatban álltak az idősebb férfival. A beteg személyesen kereste fel az orvosi rendelőt, ahol több embert is megfertőzhetett. Marokkóból való hazatérését követően pedig nem volt karanténban.

Egy 52 éves beteg az első szlovák koronavírusos

Pénteken Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök közölte, hogy egy 52 éves ember az első szlovákiai koronavírus-fertőzött. Az érintettet a Pozsonyi Egyetemi Kórházba (UNB) szállították.

Érdekesség, hogy a beteg nem utazott egyetlen fertőzött országba sem az elmúlt időszakban, ám a fia pár nappal korábban tért vissza Velencéből, így továbbfertőzésről lehet szó. Arról egyelőre nincs információ, hogy a beteg fiát tesztelték-e már, csak annyit közölt Pellegrini, hogy az 52 éves ember vizsgálatát biztonságból kétszer is elvégezték, és mindkettő pozitív lett.

Prágában fertőző orvost találtak

A 12 cseh koronavírus-fertőzött egyike egy prágai orvos, aki napokig foglalkozott egy kórház betegeivel, mielőtt kiderült volna, hogy ő is fertőzött, jelentette be csütörtök este egy prágai egészségügyi intézmény szóvivője, Zbynek Boublik. Az orvos Olaszországban járt az elmúlt időszakban ott kaphatta el a fertőzést.

A hivatal közlése szerint az orvos, rendelőjében dolgozó nővér segítségével állítják össze azon betegek listáját, akivel a két nap rendelés alatt kapcsolatba kerülhetett a fertőzött orvos. Ezenfelül az orvos családját, illetve a vele dolgozó nővéreket is tesztelik majd, elkapták-e a vírust.

Boublik azt is elárulta, hogy a páciensek nagy többsége nem került közvetlen kapcsolatba az orvossal, ennek ellenére nem lehetnek könnyelműek, és minden esetet alaposan kivizsgálnak, nehogy egészségügyi kockázatot jelentsenek.

Ezzel egy időben megerősítették, hogy megtörtént Csehországban az első országon belüli továbbfertőzés is, egy korábban Olaszországban járt ember édesanyja kapta el tőle a vírust.