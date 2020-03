Nagyon idősek a betegség olasz áldozatai

Továbbra is Olaszország a koronavírus-járvány európai epicentruma, és a mai megfertőződési és halálozási adatok kétségtelenül nagyon ijesztők. Március 6-án 778 új esetet diagnosztizáltak, ezzel a fertőzöttek száma 4636-ra emelkedett. A halottak száma is kiugróan magas: a hatóságok 49 új halálesetről számoltak be, így már 197 a járvány áldozatainak száma. Ami a halottak hivatalos számát illeti, Olaszország már a második Kína után, bár feltételezhető, hogy az Iránból érkező statisztikák pontossága nem éri el az európai országokét, és nem biztos, hogy ott minden esetet regisztrálnak.

Éppen azért, mert Olaszországban hamarabb tört ki a járvány, mint máshol Európában, és sokkal több embert ért el, a statisztikai adatok is értékesebbek, hiszen már elég nagy számú esetről beszélhetünk.

Tegnap az Istituto superiore di Sanità (Egészségügyi Főhatóság) közzétette az addig elhunyt 148 betegből 105 adatait. (A számok azóta jelentősen emelkedtek, ahogy a bevezetőben is írtuk.) A koronavírus áldozatainak átlagéletkora kiemelkedően magas, 81 év, ami húsz évvel több, mint a fertőzöttek átlagos életkora. Az áldozatok majd' fele, 42%-a a nyolcvanas éveit taposta, 32%-uk a hetvenes éveiben járt, 14%-uk elmúlt kilencven – egyértelműen látszik, hogy

a koronavírus elsősorban az idősekre jelent súlyos veszélyt.

80 éves kor fölött az egyébként alacsony, 2-3%-ra becsült halálozási arány az olasz adatok szerint felugrik 15%-ra.

És a betegekre, ami természetesen nem független az életkortól. Az elhunytak kétharmadának volt három vagy több másfajta betegsége, alig 15,5%-uk volt a fertőzés előtt egészséges (vagy volt csak egy betegsége). Ezek tipikusan az idős kor betegségei, jellemző a magas vérnyomás, a szívkoszorúér-betegség és a cukorbaj. Az áldozatok többségének a koronavírus-fertőzés nem tekinthető fő vagy kizárólagos haláloknak, hanem hozzájárult ahhoz, hogy az egyébként is legyengült szervezet feladta a harcot. Éppen ezekből a megfigyelésekből kiindulva tanácsolta azt az olasz kormány a 65 évesnél idősebbeknek, hogy ezekben a hetekben lehetőleg maradjanak otthon.