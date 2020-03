Ankara: Ami eddig történt, az még semmi

Fenyegetésnek is beillőn figyelmeztette az EU-t a török belügyminiszter. Süleyman Soylu szombaton arról beszélt, hogy a Görögországba átjutott migránsok száma elérte a 143 ezret és hamarosan jelentősen felduzzadhat a Görögországba bejutni próbáló migránsok száma - írta az MTI.

Ez csak a kezdet. Ami eddig történt, az még semmi...Micotakisz nem tudja tartani a határokat”

- mondta Soylu, szavait a görög kormányfőnek is címezve.

Athén ezzel szemben azt állítja, hogy sem a szárazföldön, sem a tengeren nem engedi be területére a migránsokat.

A 143 ezres szám valóban túlzónak tűnik, már csak azért is, mert a török fél is arról beszél, hogy a görög oldal fegyvert is bevet az illegálisan érkezők visszatartására - Erdogan ebben az esetben szokatlanul sokat beszél a humanitárius katasztrófáról és a görög oldal nemzetközi jogot felrúgó gyakorlatáról, valamint arról, hogy az „emberi élet nem lehet ennyire olcsó”.

De Görögország is sokkal jobban verné a vészharangot, ha nem tízezer, hanem 143 ezer ember bezúdulása már meg történt volna. Ettől függetlenül a feszültség nagy, Leszboszon kétségtelenül jelentek meg újabb menedékkérők - ez azonban csak 600 embert jelent, a már itt lévő húszezer mellé. Helyszíni riportunkat a szigeten kialakult súlyos helyzetről itt olvashatja.

A törökök a múlt héten jelentették be, hogy nem tartóztatják tovább a menekülteket, aki menni akar Nyugat felé, az megteheti. Ankara ezzel felrúgta a 2016-ban az EU-val kötött menekültügyi megállapodást. A török elnök szerint azonban valójában az EU nem tartotta be vállalásait és nem folyósította azt az összeget, amelyet a törökországi menekültek helyzetének javítására ígért. Pénteken Racep Tayyip Erdogan a megállapodás felülvizsgálatát kérte Angela Merkel német kancellártól.

Kiriákosz Micotakisz is halottnak nevezte az EU és Törökország menekültügyi egyezményét. A görög miniszterelnök a CNN-nek adott interjújában Erdogant hibáztatta a megállapodás zátonyra futásáért.

Ankara ezt a vádat visszautasította.

A török belügyminiszter arra számít, hogy a kedvező időjárás és a Marica határfolyó alacsony vízállása miatt egyre többen kelnek majd útra Görögország felé. Megismételte, hogy Törökország fokozta biztonsági intézkedéseit a határon, megakadályozandó a migránsok visszatoloncolását Görögország felől.

Ugyanakkor pénteken Erdogan ígéretet tett arra, hogy az Égei-tengeren nem engedi csónakokkal útnak indulni a menekülteket.

Az EU adott pénzt

Eközben Johannes Hahn, az Európai Unió költségvetéséért felelős biztos szombaton azt mondta: kevesebb lehet a törökországi menekültek ellátására felajánlott uniós pénzügyi támogatás összege, és attól függően folyósítják, hogy Ankara betartja-e a menekültügyi egyezményt.

"Sok iskolát, óvodát és kórházat építettek a menekülteknek, és ezeket nem kell újra finanszírozni" - mondta Hahn a Die Weltnek.

A biztos ugyanakkor elismerte, hogy

Brüsszel kész kiterjeszteni a támogatást, de csak akkor, ha Ankara felhagy a zsarolással és a fenyegetőzéssel.

Az EU-tagállamok belügyminisztereinek szerdai rendkívüli ülésén megszavazták, hogy 350 millió euró azonnali támogatást - valamint szükség esetén újabb 350 millió eurót - nyújtanak Görögországnak a határvédelem biztosítására. Athén közölte, hogy március 15-től csökkenti a menedékkérőkre fordított kiadásokat és egy hónapra felfüggeszti a menedékkérelmek befogadását.