Egész héten fogadta a betegeket egy koronavírussal diagnosztizált ausztrál orvos

Több tucat beteget próbálnak felkutatni az ausztráliai Victoria állam egészségügyi hatóságai, mert egy olyan Melbourne-i orvos kezelte őket, akit koronavírussal diagnosztizáltak egy héttel azután, hogy hazaérkezett az Egyesült Államokból – írja a Guardian.

Jenny Mikakos, Victoria állam egészségügyi minisztere elmondta, teljesen meg van döbbenve azon, hogy egy orvos influenzaszerű tünetekkel is bemegy dolgozni, főleg annak fényében, hogy a férfi már február 27-én, az Egyesült Államokban elkezdte produkálni őket. Az orvos február 29-én érkezett vissza Melbourne-be, ahol aztán március 2-a és március 6-a között be is ment rendelni, és nagyjából 70 embert fogadott, mielőtt bebizonyosodott volna, hogy koronavírussal fertőzött.

Azóta mindannyiukat értesítették a helyzetről, és arra kérték őket, hogy vonuljanak önkéntes karanténba a következő két hétben. Azt a két pácienst már most karanténba helyezték, akiket az orvos egy idősotthonban kezelt. Mikakos a jövőre nézve mindenkinek azt tanácsolta, hogy ha a tengerentúlról érkezik haza, és influenzaszerű tüneteket észlel, akkor egészen addig próbálja elkülöníteni magát mindenki mástól, amíg el nem tud menni egy szakemberhez.

Mint mondta, megérti, hogy az orvosok egy ilyen helyzetben különösen fontosnak érzik a munkájukat, de felelőtlenség úgy bemenniük dolgozni, hogy nem érzik jól magukat.