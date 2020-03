Hazaárulásért őrizetbe vették Szaúd-Arábiában a királyi család három tagját

A hatalom megdöntésére szőtt tervek gyanújával őrizetbe vették Szaúd-Arábiában a királyi család három tagját, lehetséges trónörökösöket, írja az MTI.

Az amerikai média két meg nem nevezett szaúdi tisztségviselőre hivatkozva írja, hogy ez újabb jele annak, hogy Szalmán király fia, az országot ténylegesen irányító Mohamed bin Szalmán herceg meg akarja szilárdítani hatalmát és ártalmatlanítani akarja vetélytársait a trón megszerzésében. Ahmed bin Abdelaziz asz-Szaúdot, Szalmán király öccsét és Mohamed bin Najefet, az uralkodó unokaöccsét otthonukból állították elő és vették őrizetbe, mert "lázadást szítottak a király és a trónörökös, Mohamed bin Szalmán hatalmának megdöntésére".

Ha bűnösnek találják őket, életfogytig tartó börtön- vagy akár halálbüntetést is kaphatnak, mondták a meg nem nevezett szaúdi források The Wall Street Journalnak.

A The New York Times szerint rajtuk kívül őrizetbe vették még Najef herceg öccsét is.

A szaúdi hatóságok egyelőre nem válaszoltak a lapoknak az üggyel kapcsolatos kérdéseikre.

Mohamed bin Szalmán már a királyi család több más tagját, vallási vezetőket, üzletembereket és ellenzékieket bebörtönöztetett annak érdekében, hogy hatalmát megszilárdítsa. Voltak többen, akiket korrupció vádjával.

A Reuters szerint Mohamed bin Szalmán attól tarthat, hogy a király halála esetén a család nem őt akarja majd a trónon, és más lehetséges trónörökösök akarják azt elfoglalni. Szalmán király 2017-ben adta át feladatainak nagy részét fiának.

A CIA és több nyugati kormány szerint Mohamed bin Szalmán volt a felbujtója Dzsamál Hasogdzsi szaúdi emigráns ellenzéki újságíró 2018-as meggyilkolásának Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán.