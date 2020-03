Először elhajtották őket, majd mégis karanténba kerültek a SOTE-s diák csoporttársai. Újabb társuk is megfertőződött

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, a koronavírusos iráni, negyedéves SOTE-s gyógyszerészhallgató csoporttársait nem tesztelték le a Szent László kórházban, ahol önként jelentkeztek, miután mindannyian közvetlen kapcsolatban álltak azzal a diákkal, akiről kiderült, hogy koronavírus-fertőzött.

Az Indexnek név nélkül nyilatkozó külföldi gyógyszerészhallgató azt mondta, hogy szombatra virradóan mentősök kopogtattak az otthonában, aláírattak vele egy magyar nyelven írt papírt, és azt mondták, hogy pakoljon, mert beviszik a kórházba. Az egyetemista szerint nem magyarázták el neki, hogy pontosan mi történik, a mentőktől sem kaptak információt, mert nem tudtak jól angolul, és senki nem értesítette előre a hajnali bevonulásról. Elmondása szerint reggel fél nyolcig nem is végezték el rajta a tesztet.

Az egyetemista szerint a csoporttársaival 3 és 6 ágyas szobákba kerültek, hiába kérték, hogy amíg van rá lehetőség egymástól is különítsék el őket, a kórházban azt a választ kapták, hogy erre nincs elég hely, ezért most 2-5 embert helyeznek el egy kórteremben.

pozitív lett annak a társuknak a mintája, aki egy 6 ágyas kórteremben, többekkel együtt várta az eredményeket. Őt szombat este 11 körül különítették el, az új esetet pedig vasárnap reggel a kormány is megerősítette.

Az egyetemista állítása szerint az orvos csak annyit közölt velük, hogy egy fertőzöttet találtak abban a szárnyban, ahol ők is vannak, de nem mondta meg ki az, és hogy elkülönítették-e már az illetőt. Az Indexnek nyilatkozó diák március 2-án került kapcsolatba az iráni koronavírusos hallgatóval, de március 21-ig karanténban kell maradnia mindannyiuknak. Többen panaszkodnak a megfelelő információk hiányára, és arra, hogy a koronavírusos beteggel érintkező tanároknak elég házi karanténban maradniuk. Azok pedig, akiket a pozitív eredményt mutató diákkal tettek egy kórterembe, attól tartanak, hogy ők akár a kórházban is elkaphatták a fertőzést. A diákok azt szeretnék, ha ők is házi karanténban maradhatnának, mert azt biztonságosabbnak érzik, mint egy szobában lenni olyanokkal, akik szintén potenciális vírushordozók.