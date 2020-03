Karantén alá helyezik Szaúd-Arábia egyik tartományát

A CNN arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia karantént vezetnek be, miután vasárnap 11 koronavírusos beteget találtak Katif tartomány lakosai között.

Miután Szaúd-Arábián belül csak Katif tartomány lakosai között 11 új fertőzöttet találtak vasárnap, a királyság vesztegzár alá helyezte a Keleti Tartomány Katif nevű régióját - jelenleg mindenkinek tilos a ki- és beutazás. A belügyminisztérium szerint a karanténra az ország többi régiójának védelmében van szükség. Katif tartományban

Bezár az összes kormányzati- és magánszervezet

Két hétig bezárnak az iskolák is

Viszont tovább működnek a gyógyszertárak, boltok, benzinkutak, kórházak és belbiztonsági intézmények

A SPA állami hírügynökség arról számolt be, hogy a tartományon belülre továbbra is küldenek szállítmányokat. Katif lakossága a kormány statisztikai adatai szerint több mint 500 ezer fő. Szaúd-Arábiában csütörtökön a koronavírus jelentette veszély miatt azt is bejelentette, hogy a mekkai zarándoklatra érkezőket sem engedik jelenleg be.