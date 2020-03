Csütörtökön, helyi idő szerint este kilenckor kivégezték a 44 éves Nathaniel Woodsot egy alabamai börtönben, írta meg a CNN. Az Egyesült Államok több tagállamában rendszereseknek mondhatók a kivégzések, amik ellen általában változó számmal tiltakoznak halálbüntetést ellenző emberjogi aktivisták. Nathaniel „Nate” Woods esete azonban azért is nagy port kavart, ugyanis

Ezen felül a halálbüntetésének elhalasztása mellett kampányoló civilek szerint a férfi ügyét belengte a rendőrségi korrupció és hivatali hibák sora is. Az ügyészség szerint azonban korántsem volt ártatlan, és a kormányzó szerint is végre kellett hajtani az ítéletet.

2004-ben Woods és lakótársa, Kerry Spencer az Alabamában található birminghami lakásukban volt, amikor három rendőr, Carlos Owen, Harley Chrisholm és Charles Bennett kopogtatott be hozzájuk letartóztatási paranccsal. Azt állították, hogy a gyanújuk szerint a két férfi kokainnal kereskedett.

A vád szerint az akkor 27 éves Woods becsalta a három rendőrt a házba, ahol Spencer tüzet nyitott rájuk, mindhármat megölte, a helyszínen tartózkodó negyedik rendőrt pedig megsebesítette. Ez volt a leghalálosabb nap az alabamai város rendőrségének történetében.

Spencert és Woodsot még aznap letartóztatták, és megkezdődött a nyomozás. A két vádlott egybehangzóan tanúskodott a történtekről. Mindketten az állították, hogy a rendőrök aznap már harmadjára látogatták meg őket, azért, mert harmadik lakótársukat keresték. Az NBC szerint bíróságon bemutatott dokumentumok alapján Owen és Chrisholm, a két lelőtt rendőr korruptságáról és erőszakosságáról volt ismert.

Heti rendszerességgel védelmi pénzt, 2-300 dollárt (kb. 60-90 ezer forintot) szedtek be a drogdílerektől, akik így megúszhatták a letartóztatást. Woods harmadik lakótársa, a kábítószer-kereskedő Tyran Cooper már egy ideje nem fizetett, és kerülte is a házat, mert félt, hogy elkapják. Cooper 2012-ben azt mondta, hogy úgy érzi, ha ott lett volna a helyszínen, akkor nem történt volna meg a tragédia.

Spencer vallomása szerint, amikor harmadjára mentek el hozzájuk, a rendőrök megtámadták Woodsot, és fegyvert szegeztek rá, ő pedig önvédelemből lőtte le őket. A bíró nem vette figyelembe a férfi vallomását a tárgyaláson. Az ügy egyik érdekes részlete, hogy Spencer maga is azt vallotta, hogy Woods ártatlan.

Spencer arról is beszélt, hogy Woods az első lövésnél úgy megijedt, mintha őt érte volna a golyó, majd mikor rájött hogy nem, elrohant. A negyedik helyszínen lévő rendőr azt vallotta, hogy Woods védekezően kiabált a lövöldözés előtt:

A rendőr azt is megerősítette, hogy nem Woods volt az aki elsütötte a fegyvert.

Ezzel szemben az ügyészek azt állították, hogy a szerintük rendőrgyűlölő Woods azzal fenyegette Owent, hogy szétveri, amiért az le akarta tartóztatni. Ők azt a narratívát képviselték az esküdtek előtt, hogy Woods volt a csali, Spencer pedig a horog. A CNN közölt néhány részletet Alabama főügyészének a kormányzóhoz írt leveléből. Eszerint Woods, amikor megtudta, hogy le akarják tartóztatni, berohant a házba, ahová a rendőrök követték, mielőtt elfajult a konfliktus. Miután Spencer lelőtte a három férfit, Woods volt az, aki felhívta társa figyelmét a házon kívül lévő negyedik rendőrre, aki, bár Spencer lábon lőtte, végül túlélte a lövöldözést.

Alabamában a gyilkosságban való bűnrészesség miatt is járhat a halálbüntetés, ráadásul nem szükséges hozzá az egybehangzó szavazás. Woods nővére szerint a tárgyaláson nem nyert bizonyítást, hogy öccse valóban előre kitervelt szándékkal csalta volna be a rendőröket, hogy Spencer lelőhesse őket. Az esküdtek viszont megszavazták 10-2 arányban a halálos ítéletet. Az ügyben összesen 39 tanút hallgattak meg.

Woods esetében civilek szerint fontos tényezőnek tűnik, hogy fekete, és hogy az áldozatok fehérek voltak. A Death Penalty Information Center nevű portál halálos ítéletek statisztikáit gyűjti egybe, amelyek szerint

Továbbá a Death Penalty Information Center szerint valószínűleg azt sem lehet elérni, hogy az esküdtszék, vagy a kirendelt védő teljesen mértékben mentes legyen a faji előítéletektől. Márpedig sok szegényebb feketének általában nem áll módjában erről gondoskodni, és saját védőt fogadni.

Woods védelmében is akadtak hibák: egy olyan ügyvédet kapott, aki elmulasztott időben benyújtani fontos bizonyítékokat, sőt amikor a bíróság 20-25 éves börtönbüntetést ajánlott neki, az ügyvédje rávette a tapasztalatlan férfit, hogy ne fogadja el a vádalkut, azzal az indoklással, hogy nem ítélhetik halálra, hisz nem ölt meg senkit. Nem véletlen, hogy ennyire elszúrták Woods védelmét: a bíróság által kijelölt ügyvéd még sosem vitt emberölési ügyet. Bár Woodsék többször is fellebbeztek, az újonnan kirendelt ügyvédek már nem sokat tudtak tenni.

A Death Penalty Information Center szerint a tárgyalásokon is történtek szabálytalanságok: Tyran Cooper utólag azt állította, hogy a hatóságok lefizették, hogy ne tanúskodjon arról, milyen korrupt ügyek zajlottak Owen és Chrisholm körül. Woods barátnője pedig olyanokat állított a vallomásában, amikről később azt mondta, hogy csak kitalálta, mert ezt akarták tőle hallani a bíróságon. Ez azért is volt lényeges, mert az általa elmondottakra alapozták, hogy Woods gyűlölte a rendőröket, és csapdába akarta őket csalni. A tárgyaláson a bíró nem engedte, hogy a rendőrök szabálytalanságait bizonyítékként benyújtsák, ahogy

A Egyesült Államokban még mindig aktuális téma a halálbüntetésről folytatott vita. A mellette szólók szerint a potenciális elkövetőket elrettentheti a súlyos bűncselekményektől, illetve igazságot szolgáltat az áldozatoknak és családtagjaiknak. Az ellenzők azzal érvelnek, hogy a kivégzés költséges eljárásnak számít, és az igazságügyi rendszer hibájából fakadóan több fekete ül halálsoron, mint fehér, nem is beszélve arról az eshetőségről, hogy valakit ártatlanul is halálra ítélhetnek. Jelenleg 29 tagállamban legális a halálbüntetés, azonban ebből háromban – Kaliforniában, Pennsylvaniában és Oregonban – felfüggesztették a végrehajtásukat.

Pamela Woods szerint bátyja még a kivégzése előtti napokban is remélte, hogy felülvizsgálják az ügyét, ami egyébként többször megtörtént már mások esetében. De Nate Woods életéért nemcsak családja küzdött, hanem Kim Kardashian (akinek semmi köze nincs az egészhez), és Martin Luther King legidősebb fia is, aki Alabama állam kormányzójánál kért kegyelmet a férfinak. Kay Ivey azonban nem fogadta a hívását, ezért a polgárjogi aktivista levelet intézett hozzá, amit a Twitterre is posztolt.

WE NEED YOUR HELP. Nate Woods is about to be executed in Alabama. This is an injustice, and we need to make sure the public is aware. Please retweet, tag @GovernorKayIvey, and use the hashtag #SaveNate. This is my letter to the Governor after she denied my phone call. pic.twitter.com/JNUIMhxV4O