Az izraeli egészségügyi miniszter hétfő reggel elárulta, „valószínű”, hogy a nap folyamán a kormány bevezeti a koronavírussal kapcsolatos eddigi legszigorúbb állami intézkedést:

az Izraelbe érkezők Mindegyikének a határ átlépését vagy a repülőtérre érkezését követően automatikusan otthoni karanténba kell vonulnia.

Jákob Litzman az Izraelben befolyásos sajtóorgánumnak számító katonai rádiónak a Times of Israel szerint azt nyilatkozta, hogy a kormányban még fontolgatják a lépést, köztük annak gazdasági hatásait. Benjámin Netanjahu már vasárnap arról beszélt, hogy hamarosan nem lesz értelme újabb és újabb országokkal bővíteni a beutazási tilalom alatt állók listáját, érdemes lenne általános beutazási tilalmat bevezetni.

Az izraeli utasforgalom méreteit érzékelteti, hogy tel-avivi Ben Gurion reptér 2019-ben összesen 168 ezer járat indított és fogadott, fedélzetükön csaknem 25 millió utassal. Ez nemcsak azt jelenti, hogy óriási logisztikai kihívás lehet több százezer érkező elszigetelésének biztosítása, hanem azt is, hogy az intézkedés hatására nyilván radikálisan csökkenő forgalom mekkora turisztikai bevételtől ütheti el Izraelt (főleg, ha a járvány elhúzódik, hiszen április elején jön az év egyik vallási-turisztikai csúcsszezonjának számító húsvét).

Egyelőre kevés a fertőzött, de egyikükről azt sem tudják, hol kapta el a koronavírust

A háredi ultraortodoxokat képviselő párt színeiben politizáló Lizman álhírnek minősítette a Haarec azon értesülését, miszerint az általános beutazási korlátozást az Egyesült Államok érzékenységére való tekintettel találták ki – azaz a kormány nem akarja hű szövetségesét, Donald Trumpot magára haragítani azzal, hogy kipécézik az Izraelbe készülő amerikaiakat. A miniszter szerint Netanjahu beszélt is a kérdésről a koronavírus elleni védekezés kormányzati lépéseit összefogó Mike Pence alelnökkel, aki nem emelt kifogást egy ilyen drasztikus lépés ellen.

Az USA és Izrael közti közlekedés azért is kulcskérdés, mivel a világ két legnagyobb zsidó közösségéről van szó, és a Ben Gurion repülőtéren tavaly csak az USA-ból 1,8 millió utas fordult meg.

Izraelben hétfői adat szerint összesen 29 fertőzöttet tartanak nyilván, azonban közülük 14-et vasárnap este jelentettek be, ráadásul egyikükről nem tudták kideríteni, hol fertőződhetett meg a vírussal. A szám önmagában alacsony, de él az aggodalom, hogy a járványszempontból épp most lendületbe kerülő Egyesült Államokból Izraelbe utazó esetleges fertőzöttek Izraelben is további lökést adhatnak a koronavírus terjedésének.

A múlt héten záródott hagyományos, 18 ezer embert – köztük az amerikai és az izraeli politikai elitet – megmozgató amerikai–izraeli lobbikonferencián például három fertőzött ember is jelen volt. A konferencia március 3-i zárónapját követően több ezren utaztak Washingtonból Izraelbe, azonban az ő szűrésükkel kapcsolatos kérdésre az egészségügyi miniszter nem adott egyenes választ.

Netanjahu a választásokig nem akart játszani a szavazók idegeivel

Az izraeli kormányzatot a már idézett (csak előfizetőknek elérhető) Haarec-cikk szerint már március elején a szigorúbb intézkedések – például széleskörű tesztelés - bevezetésére figyelmeztették az egészségügyi szakemberek, ez azonban azzal járt volna, hogy az általános választásokon 5000 helyett 70 ezer embernek kellett volna speciális elkülönített szavazóhelyiségben leadnia a voksát. A hatalomhoz az egy éve tartó politikai patthelyzet ellenére is tíz körömmel ragaszkodó Netanjahu azonban nem akart egy ilyen, a szavazás eredményére is kiható bizonytalansági tényezőt, ezért – az újból csak patthelyzetet eredményező – választás utánra tolta a szigorítást. A lap egészségügyi forrásai azt is kifogásolták, hogy

a veszélyes országok tiltólistájáról az ultraortodoxok nyomásáról került le a komoly háredi közösséggel rendelkező Belgium;

a kormány nem tudott megegyezni arról, hogy az enyhe tüneteket produkálókat kórházban kell-e ápolni;

és az ország felkészületlenül áll a tömeges járványhelyzetre.

Miközben Itamar Grotto, az egészségügyi miniszter igazgatóhelyettese vasárnap már azt mondta,

Izraelben akár tízezrek is megfertőződhetnek.

Izrael saját, külföldről hazatérő állampolgáraitól már jelenleg is megköveteli, hogy alakítsanak ki maguknak otthoni karantént; több, a járvány által fokozottan sújtott európai és ázsiai országra pedig beutazási tilalmat mondott ki. Az izraeli állampolgárokat a kormányzat általánosságban is arra kéri, hogy a „létfontosságú” ügyek intézéstől eltekintve ne utazzanak külföldre.

Bezárták az athéni nagykövetséget

Szintén hétfőn kiderült, hogy Izrael athéni nagykövetségének egyik munkatársa és két családtagja is megfertőződött a koronavírussal, úgyhogy a fertőtlenítés idejére az egész nagykövetséget bezárták. A diplomata is az Izraelt végigjáró görög turistacsoporttól kapta el a vírust, mely a csoport turistabuszának sofőrjét is megfertőzte – a kelet-jeruzsálemi (azaz palesztin) férfi olyan súlyos állapotba került, hogy jelenleg is eszméletlenül, lélegeztetőgépre kötve fekszik a tiberiási kórházban.