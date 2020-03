A jobboldal megtalálta a tökéletes Antigretát

Sok szempontból nem is találhattak volna jobb arcot maguknak a Greta Thunberg-hatás ellenszerét kereső körök, mint Naomi Seibt. A magát libertáriusnak és klímarealistának valló német lányban sok minden megvan, ami a svéd klímaaktivista világpolitikai tényezővé válásához hozzájárult, és sok minden hiányzik belőle, ami Thunberget egyesek számára ellenszenvessé tette. Seibt is kifejezetten okos, érettebb a koránál, remekül tud angolul, fiatal és még annál is fiatalabbnak néz ki, ugyanakkor nem szokott dühösnek tűnni, kommunikációs stílusa tökéletesen megfelel a normának. A német lány egyelőre csak nagyjából százezres táborban terjeszti a Thunbergével ellentétes üzenetét, legyen szó klímáról vagy éppen feminizmusról, de már felvette fizetett munkatársnak egy jelentős jobbos think tank. Akiknek nem tetszik Seibt tevékenysége, gyakran azt visszhangozzák, amivel Thunberget szokás támadni.

Martin Sellner évek óta az osztrák Identitáriusok vezéralakja, vlogjait több tízezren követik. Annak ellenére, hogy tavasszal az is kiderült, hogy hónapokig levelezett a christchurchi merényletek elkövetőjével, és súlyos foltok kerültek elő neonáci tinikorából. A Szabadságpárt is elhatárolódott tőle.

Nem akarom, hogy pánikoljatok. Azt akarom, hogy gondolkodjatok

– fordítja az ellentétébe és fűzi tovább Greta Thunbergnek a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott elhíresült mondását Naomi Seibt. A német Youtuber visszautasítja ugyan az Antigreta címkét, de nagyon is tudatos lépések vezettek a részéről is odáig, hogy így, Antigretaként ismerje meg őt a világ. Így emlegeti őt a Guardian, a Washington Post, a Fox News. Miközben a klímakutatók 97 százaléka egyetért abban, hogy a jelenleg zajló globális klímaváltozást az emberi tevékenység okozza, Seibt szerint

a klíma ugyan változik, de felesleges ettől megijedni,

az emberek is hozzájárulnak ugyan a klímaváltozáshoz, de annyira jelentéktelen mértékben, hogy nem érdemes erre fókuszálni,

annál veszélyesebb viszont Thunberg mozgalma, mert azzal, hogy a világ elpusztulásával riogat, rettegésbe és mentális betegségbe taszítja az embereket, és mivel az idősebb generációkat teszi felelőssé, családtagokat fordít egymás ellen,

és a klímaügy egyébként valójában nem tudomány, hanem politika, a szkepticizmus és a szólásszabadság elnyomásáról szól, ezért harcolni kell ellene.

A Thunberg üzenetét emberellenesnek nevező, magát klímarealistának és libertáriusnak besoroló Seibt sok szempontból tökéletes jelölt volt arra, hogy ő váljon a svéd klímaaktivista hatásának ellenszerét kereső körök reménységévé.

(Arról, hogy mi a baja a klímaválsággal a populista jobboldalnak, itt írtunk részletesen.)

Magabiztosan hozza a kötelező alapokat: megfelelőek a nézetei, okos, képes meggyőzően, összeszedetten beszélni, nagy nyilvánosság előtt, és ha kell, angolul is, és mindeközben még rokonszenvesnek is tud tűnni. Ráadásképp a külső adottságai is olyanok, amelyekkel minden esélye megvolt felhívni magára a figyelmet: egyes alap jellemzőiben eléggé hasonlít Greta Thunberghez.

Szőke lányok a színpadon

Először is: ő is nagyon fiatal, mindössze 19 éves, és könnyen még fiatalabbnak lehet nézni. Ahogy tavalyi portrécikkünkben írtuk: Thunberghez azért is illik annyira a gyerekek szószólójának, a nagypolitikai és a gazdasági érdekek Góliátjával szembeszálló Dávidnak a szerepe, mert a megjelenése, az arca és a termete is kifejezetten kislányos. Thunbergnél az összhatásra rásegít a hajviselete is, a fonott copf, ami olyan állandó nála, mint Columbónál a ballonkabát.

Naomi Seibtnek is van efféle védjegye: nem igazán látni őt a szeméhez festett, jellegzetes, hangsúlyos fekete tusvonala nélkül. Neki is hosszú, szőke haja van, de ő kibontva hordja. A smink és a hajviselet a kislányosság helyett a hagyományosan nőiesnek tartott összhatás felé mozdítja el a képet. (De közéleti szerepet vállaló nőként ő sem kerülheti el a külseje megítélését és olykor alpári ócsárlását. Jellemző példa erre a róla szóló Washington Post cikk alatti két komment: „Ha a kutyámnak ilyen arca lenne, leborotválnám a farkát, és megtanítanám visszafele járni.” és erre a riposzt: „Haha, láttad Gretát?”)

Hogy miért foglalkozunk ennyit a külsejével? Mert tudatosan használja azt a mondanivalója megtámogatásához.

Miért kéne egy tudományos témában hallgatni egy hosszú, szőke hajú lányra?

– tette fel magára vonatkoztatva a kérdést az egyik februári beszédében, és rögtön le is csapta a folytatással, amiben benne van a ténykedésének alap paradoxona: hát igen, ő is ugyanezt szokta kérdezni azoktól, akik a Thunberg-féle Fridays for Future-rel tüntetnek. Seibt a paradoxont azzal próbálta feloldani a beszédében, hogy ne higgyék el feltétel nélkül egyetlen szavát sem, csak hagyják beszélni, hallgassák meg, és utána mindenki alakítsa ki a saját véleményét a klímaügyről, meg a többi politikai témákról.

Ha Seibt célja valóban csak a kétségek felébresztése és az önálló gondolkodásra ösztönzés, hitelességre azért ehhez is szüksége van. És amivel az ő körei Greta Thunberg hitelességét támadni szokták, azt rá is lehet mondani, ha Thunberg hiteltelen, akkor ő is az. Először is: neki sincs felsőfokú természettudományos végzettsége.

Tehetséges diák, megunt iskola

Nem véletlen, hogy ezt a hiányosságot ellensúlyozandó elő szokott kerülni (például ebben a rövid Fox News interjúban is) Seibt eddigi iskolai teljesítménye. Azt nem lehet ráfogni, hogy halvány gőze sincs a természettudományokról. Jelenlegi munkahelyén, a Heartland Intézetnél a bemutatásába belekerült, hogy középiskolásként fizikaversenyt nyert, és amúgy gyorsított tanmenetben végezte el az elit gimnáziumnak számító St. Mauritz Iskolát, már 16 évesen leérettségizett. 2018-ban közgazdaságtant kezdett tanulni, de nem élvezte, és ezért abbahagyta. Ahogy egy interjúban mesélte: nem arról van szó, hogy ne érdekelné a közgáz, de az egyetemet unalmasnak és ódivatúnak találta. Távoktatásban pszichológiát kezdett tanulni, és egyelőre üzleti adminisztrációból szerzett képesítést.

A természettudományos végzettség hiánya mellett Greta Thunberget legtöbbször azzal a váddal próbálják hitelteleníteni, hogy csak egy dróton rángatott bábu, politikailag aktív családja, elsősorban édesanyja közvetítésével magasabb körök pénzelik és irányítják. Maga Naomi Seibt is azt mondja, hogy Thunberg „egy fiatal és ártatlan, de közben teljesen éretlen és képzetlen lány, akit szégyentelenül kihasználnak”.

A migrációs krízissel kezdődött

Azonban Seibt alig lépett a nagy nyilvánosság elé, ő maga is nagyon hasonló vádakkal találta szembe magát. Egyik oldalról azért, mert az édesanyja közéleti szereplőnek számít (újabb párhuzam Greta Thunberg és közte) Németországban. Karoline Seibt ügyvéd, aki jó kapcsolatot ápol a legnagyobb ellenzéki párttal, a bevándorlásellenes Alternatíva Németországgal (AfD), képviselte politikusait a bíróságon. Az asszony afféle netes megmondóember is, ahogy Naomi Seibt mesélte egy interjúban: a migrációs krízis idején szerzett hírnevet magának abban a körben, amit ők konzervatív szcénának neveznek.

Ekkor, 2015-ben ébredt fel a politikai érdeklődés a lányban is. Anyja ismertette meg egyik példaképével, Stefan Molyneux-val, az ír származású, Kanadában élő altright influenszerrel, aki mellett akkor is kiállt, amikor nemrég a Business Insider szembesítette őt Molyneux-nak egy erősen rasszista ízű mondatával. Seibt visszautasítja, hogy akár Molyneaux, akár ő maga rasszista lenne. Antiszemitizmussal is vádolták már, de szerinte ez sem igaz, csak a fősodorbeli média kiemel egyes dolgokat a kontextusból, hogy őt rossz színben tüntesse fel.



Seibt 2019 májusában posztolta az első videóját, és csatornájának jelenleg nagyjából 75 ezer feliratkozója van, de egyes videói nézettsége bőven 100 felett van. (Ez még mindig a közelébe sem ér Greta Thunberg 3 milliós követőszámának.) Eddigi legjelentősebb szereplése a CPAC-on (Conservative Political Action Conference-en), a jobbos aktivisták nagy, washingtoni éves találkozóján volt február végén.

„Hogy merészelitek?”

Ugyan mondott már beszédet AfD-rendezvényen, de nem a párt áll mögötte, saját bevallása szerint még csak nem is tagja az AfD-nek. Hivatalosan is kötődik ugyanakkor most már az amerikai Heartland Intézethez, a chicagói székhelyű jobbos think tankhez. Decemberben még csak fellépő volt az ENSZ madridi klímacsúcsára rászervezett rendezvényükön, de februárban bejlentették a csatlakozását. Titulusa szerint digitális média specialista, és az a feladata, hogy az általuk klímarealizmusnak hívott nézeteket közvetítse a generációja felé. Állítása szerint átlagos összegű a díjazás, amit kap cserébe.

Seibt tagadja azt a narratívát, hogy a német szélsőjobb vezető figurái és az anyja tolták volna a reflektorfénybe, és azt is, hogy a Heartland Intézet megtervezett terméke lenne. Thunbergéhez hasonló helyzetben találta magát: bizonygatnia kell, hogy a beszédei a saját szellemi termékei, és nem volt mögöttük semmiféle anyagi ösztönzés.

Amikor még nem tették hivatalossá a kapcsolatát a Heartland Intézettel, a német ZDF-nek és az oknyomozó Correctifnek volt egy közös akciója: magukat potenciális pénzügyi támogatónak kiadva megkörnyékezték Seibtet a decemberi rendezvényen. Seibt a történteket úgy élte meg, hogy kémkedtek utána. Láthatóan felkavarva beszél erről egy videójában, amelynek – szintén egy híres Thunberg-idézethez visszanyúlva – azt a címet adta a médiának címezve: „hogy merészelitek?”

Ebben felidézi, hogy az újságírók barátoknak adták ki magukat, ő pedig megbízott bennük, egyiküknek még a frizuráját is megdicsérte, miközben ők felvételeket készítettek titokban a tollba rejtett kamerájukkal. A média célja szerinte az volt, hogy bemutassák a színfalak mögötti korrupciót és azt, hogy ő a Heartland Intézet bábja. Csakhogy – állítja – a vádlói tévednek, őt nem érdekli, hogy híres legyen vagy sok pénzt keressen. Egyelőre továbbra is az édesanyjával és a testvérével lakik Münsterben, a régi szobájában, és ezzel teljesen meg van elégedve, mondta.

Nem a klímatéma az egyetlen, amelyről Seibt a szöges ellentétét mondja annak, amit Thunberg mond. Ilyen téma a feminizmus is. Seibt szerint a 21. századi feminizmus rombolja a fiatal nők önbizalmát, amikor elhiteti velük, hogy a kromoszómáik miatt nincs esélyük elnyerni bizonyos munkákat. Szerinte ilyen nincs, amíg valaki alkalmas egy munkára, „senki nem lesz olyan hülye”, hogy nem veszi fel pusztán a neme miatt. Ő a maga részéről személyes inzultusnak éli meg, hogy kétségbe vonják: a saját egyéni képességeivel versenyre kelhet bárkivel. Pedig vannak amúgy saját bevallása szerint tapasztalatai atyáskodó, lekezelő, az intelligenciájának dicséretéről kioktatásra váltó férfiakról, de ezt elintézi annyival, hogy pár idiótáról nem általánosít.

Megpróbált útjára indítani egy hashtaget is: #fiercewithoutfeminism. Molyneaux mellett Naomi Seibt másik példaképe Brittany Sellner, a szélsőjobboldalinak és összeesküvéselmélet-hívőnek tartott, magát konzervatív politikai aktivistának valló kaliforniai nő, aki tavaly feleségül ment a hírhedt, neonáciból lett bécsi influenszerhez, Martin Sellnerhez. A feminizmus-ellenesség volt az egyik téma, amiről egyetértésben beszélgettek, amikor tavaly nyáron Brittany Sellner videóinterjút készített vele.

Seibt magát a szólásszabadság harcosának tartja, visszatérő témája, hogy szerinte manapság egyáltalán nem könnyű felvállalni az övéhez hasonló nézeteket. Sokszor mesél arról, hogy sok barátot elveszített, mióta nyíltan beszél arról, amit gondol, és az iskolában sem volt könnyű dolga. Ez jutott eszébe a tavalyi Pride idején is, amikor arról beszélt, hogy szerinte

manapság már nem is olyan nehéz előbújni melegként, bezzeg ha valaki nem baloldali, hanem konzervatív, libertárius, klímaszkeptikus vagy nem osztja a fősodorbeli véleményt migrációügyben, az ilyen embereket rögtön gonosznak bélyegzik.

Pedig ő nem szívtelen, attól még, hogy klímaszkeptikus, nem akarja tönkretenni a természetet, és az a vád sem igaz, hogy önző lenne, csak magával foglalkozna.

Amikor elutasítja az Antigreta címkét, azt azért teszi, mondja, mert többet szeretne üzenni az antigretaságnál a világnak. Azt állítja: nem akar senkit sem rákényszeríteni, hogy adja fel a klímaváltozásról vallott nézeteit, de szeretné, hogy legyen szabad kételkedni, több lehetőség nyíljon a párbeszédre, kölcsönös tisztelettel.

Borítókép: Getty Images Hungary Fotós: Samuel Corum