Koronavírus: egész Olaszországot lezárják

Cikkünk folyamatosan frissül.

Giuseppe Conte miniszterelnök hétfőn bejelentette: egész Olaszországot úgy fogják lezárni, mint a járvány egyik gócpontjának tartott észak-olasz Lombardia tartományt.

Conte szerint a döntésre azért volt szükség, hogy megvédjék Olaszország polgárait, és szerinte most a legjobb döntés otthon maradni. A miniszterelnök az MTI szerint elmondta, hogy az utcára ki lehet menni, de kerülni kell a csoportos találkozókat. A tömegközlekedés továbbra is működik, de városát csak az hagyhatja el munkavégzés kapcsán vagy egészségügyi okból, aki erre engedélyt kap.

Conte hozzátette, hogy a határozatot hétfőn írja alá, és holnaptól lép érvénybe.

"Tudom, hogy nehéz megváltoztatni mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell, a fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt" - mondta a miniszterelnök.

A határozat hatvanmillió ember életét befolyásolja. Tilos lesz minden nyilvános esemény, bezárnak a mozik, konditermek, diszkók, el kell halasztani a temetéseket, esküvőket, és elmarad minden sportrendezvény.



Olaszországban vasárnap és hétfőn is 100 körüli új halálos áldozatot jelentettek be, egy nap alatt a megbetegedések száma meghaladta az 1800-at. Az ország északi része eddig is karantén alatt volt, gyakorlatilag most ezt terjesztették ki az egészre. A sportélet leállását már korábban bejelentették.

Conte vasárnap reggel jelentette azt be, hogy április elejéig legalább 16 millió ember kerül vesztegzár alá Lombardia régiójában és 14 megyében. A cél már akkor is az volt, hogy visszaszorítsák a koronavírus terjedését, ám a statisztikák szerint ez nem sikerült.

Akkor elrendelték, hogy Észak-Olaszország bizonyos régióiban:

Bezárnak a tornatermek, uszodák, múzeumok, mozik, színházak és a síközpontok is.

Bezárják az iskolákat, egyetemeket.

Az éttermek és kávézók reggel hat és este 6 között lehetnek nyitva, de a vendégeknek legalább egy méterre kell ülniük egymástól.

A templomokban is egyméteres távolságot kell tartaniuk az embereknek.

Az egészségügyi dolgozók nem mehetnek szabadságra.

Az embereknek azt tanácsolták, hogy maradjanak otthon.

Az esküvőket és a temetkezéseket szintén felfüggesztik a kötelező karantén alatt.

A sportversenyek zárt kapuk mögött tartják meg, de az olasz labdarúgó szövetség elnöke az összes mérkőzés elhalasztását javasolta.

A szabályokat megszegők akár három hónap börtönt is kaphatnak.

Olaszországban hétfő estig összesen 9127 megbetegedést jelentettek, csak hétfőn 1797-tel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma.

Eddig 463 halálos áldozata volt a járványnak, 724-en gyógyultak meg. Az EU országai közül Olaszországban jelentették a legtöbb koronavírusos beteget, összehasonlításképpen Franciaországban és Németországban csak 1412 és 1191 esetről tudni. Már az egész világon Olaszország a második legfertőzöttebb állam Kína után, az egymillió lakosra jutó esetszám (151,7) pedig itt a legmagasabb.

Arról, hogy az ország egészségügyi rendszere milyen reménytelen küzdelmet folytat a brutálisan terjedő járvánnyal, egy bergamói orvos drámai szavakkal, részletesen beszámolt, erről írt cikkünket itt olvashatja >>>

(Guardian)

(Borítókép: Olaszországot és Svájcot összekötő határ. Fotó: Denis Balibouse / Reuters)