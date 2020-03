Folyóba zuhant egy busz Kasmírban: 25 halott

Huszonegy ember meghalt egy súlyos buszbalesetben Kasmír Pakisztán által ellenőrzött területén, írja az MTI. A pakisztáni INCPAK szerint a busz mind a 25 utasa meghalt, köztük két gyerek.

A szerencsétlenül járt busz egyelőre tisztázatlan okokból letért az útról, és a Sindh nevű folyóba zuhant az észak-pakisztáni Gilgit-Beludzsisztán régióban. A Ravalpindiből a kasmíri Szkardu városba tartó busz balesete miatt azonnali nyomozást rendeltek el.

25 killed in Skardu including 2 children as bus plunges into river#Skardu #SkarduBusIncident #GilgitBaltistan #Pakistan #INCPAKhttps://t.co/XtgzkQvhAw