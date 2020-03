Ferenc pápa kiküldené a papokat a koronavírus-fertőzöttekhez

A katolikus egyház feje, Ferenc pápa arra kérte a papokat egy keddi misén a Vatikánban, hogy gyűjtsenek bátorságot, és menjenek, segítsék a koronavírus-fertőzötteket, az orvosi csapatot és önkénteseket. A Szent Péter tér kedden szinte üres volt, alig egy pártucat ember sétálgatott arra, többségük maszk nélkül, írja a The Guardian . Az olasz kormány hétfőn jelentette be, hogy lezárják Olaszországot, éppen úgy, ahogy a járvány egyik gócpontjának tartott északolasz Lombardia tartományt, és ez várhatóan április harmadikáig így is marad.

Silvio Berlusconi volt miniszterelnök pénteken már elhagyta az országot, jelenleg Nizzától 35 kilométerre, lánya kastélyában várja ki a vírus elültét. Olaszországban jelenleg több mint 9000 koronavírusos esetet tartanak számon, idáig 450-nél többen haltak meg.