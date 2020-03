Olaszországot lezárták, de az élet nem állt meg

Hatvanmillió embert érint Olaszország lezárása, bár a boltok nyitva vannak és a tömegközlekedés sem állt le, az emberek az egész országra kiterjesztett korlátozások miatt hétfőn este megrohamozták a szupermarketeket. Az országot elhagyni igyekvő külföldiek előtt a pályaudvarok és a repterek is nyitva állnak, az Olaszországban élők viszont csak igazolható, nyomós indokokkal hagyhatnák el azt a települést, ahol élnek. A teljes országot érintő korlátozások első napján nem áll meg teljesen az élet, a börtönzavargások viszont folytatódtak.

Tudom, hogy nehéz megváltoztatni a mindennapi életünket, de azonnal cselekedni kell, a fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt

– mondta Giuseppe Conte,

Olaszország miniszterelnöke, amikor hétfőn bejelentette, hogy keddtől az egész országot úgy fogják lezárni, mint a koronavírus-járvány egyik gócpontjának tartott északolasz Lombardia tartományt.

Mintha éhínségre készülnének

Hiába hangsúlyozta ugyanakkor Conte, hogy a boltokat nem fogják bezárni, és az élelmiszer-ellátás is folyamatosan biztosított lesz, a bejelentése után hétfő este óriási tömegek rohamozták meg a szupermarketeket Rómától Nápolyig egész Olaszországban.

A közösségi média tele van a boltokat megrohanó emberekről készült képekkel és videókkal. Voltak üzletek, amelyekben már hétfő este is igyekeztek azzal csökkenteni a fertőzésveszélyt, hogy a bejárat előtt úgy sorakoztatták fel a vásárlókat: minél több hely legyen két ember között, és ezt a követési távolságot betartva engedték csak be őket a vásárlótérbe, derül ki az Il Messaggero beszámolójából.

Nem csak a tartós élelmiszerek (liszt, cukor, tej, keksz, konzervek) iránt volt nagy a kereslet. A fertőtlenítőszerek és a szappanok is villámgyorsan fogytak, az alkoholokat pedig szinte teljesen elkapkodták a legtöbb bolt polcairól. Sokan éles kritikával posztoltak a boltok kifosztásáról az interneten, arra utalva, hogy

vírusfertőzés sújtja az országot, nem éhínség, épp ezért sokkal hasznosabb volna, ha az emberek inkább otthon maradnának ahelyett, hogy egyből a boltba rohannak.

Terjed egyébként a #restiamoacasa hastag is, ami szabad fordításban kb. annyit tesz, hogy „mi otthon maradunk”, ezzel jelzik sokan, hogy elfogadják az egész országra kierjesztett szigorú óvintézkedéseket. Az otthonmaradást propagáló posztokban sokan ajánlják az olvasást, a sorozatnézést és az alvást, most, hogy épp mindenki ráér erre (noha az otthon maradás nem jelenti azt, hogy ne kellene ettől még home office-ban dolgozni, már persze annak, akinek módja van rá).

Isten áldja a WhatsAppot!

Az egész országra kiterjesztett korlátozó intézkedések értelmében Olaszországban jelenleg nem lehet nyilvános eseményeket tartani, elmaradnak a sportrendezvények, betiltották az esketéseket és a temetéseket is. Zárva vannak a színházak, a mozik és a múzeumok is. Az éttermek és a bárok viszont egyelőre reggel hattól este hatig nyitva tarthatnak, feltéve, hogy a vendégeiket egymástól egy méternél távolabb tudják leültetni.

Ezt az egyméteres bűvös távolságot kötelező akkor is tartania az embereknek egymás között, ha bevásárolni mennek. Egy három évtizede Olaszországban élő, amerikai állampolgárságú nő, Kaila Haines arról mesélt a BBC-nek, hogy amikor boltban járt, fél percenként figyelmeztették a vásárlókat arra, hogy

ne menjenek egymáshoz egy méternél közelebb. Ettől persze valójában mindenki csak feszültebbé vált.

Haines Velence közelében él az olasz férjével, de most hetekre Milánóban ragadt, ahol hétköznaponként dolgozik. Az amerikai nő férje ugyanis múlt héten belázasodott, ezért a férfi önkéntes otthoni karanténba vonult, Haines pedig nem tért haza hozzá a hétvégén, aztán jött az egész északolasz tartomány lezárása. Az amerikai nő férjének csak március 20-ig lenne indokolt izolálva maradnia, a nő azonban április harmadikáig biztosan nem hagyhatja el Milánót.

Lombardia központját egyébként csendesnek, de normálisnak látta Haines hétfőn, még a teljes országot érintő szigorú korlátozások bevezetése előtt. Azt mesélte, hogy bár a bevásárló utcán az üzletek nagy többsége zárva volt, és az éttermek látványosan messzebb húzták egymástól az asztalaikat, de így is sokan kávéztak a teraszokon, bicikliztek, és élvezték a jó időt.

Az amerikai nő szerint a férjének, bár csak enyhe láza van és köhög, sokkal nehezebb a helyzete, őt a teljes bezártság lassan megőrjíti. A férfinek a szomszédok vásárolnak be, viszont belátta, hogy kénytelen lesz megtanulni főzni, eddig ugyanis nem tudott. Haines azzal zárta a BBC-nek írt sorait, hogy mindent megköszönt a WhatsApp üzenőalkalmazásnak, amelyen keresztül legalább online tarthatja a kapcsolatot a férjével.

Maszkos, felfegyverzett katonák felügyelik a pályaudvarokat

Egyre több légitársaság szünteti meg az Olaszországba közlekedő járatait, Ausztriába pedig kedd óta egyáltalán nem lehet Olaszországból beutazni, kivéve, ha valaki igazolást visz magával. Eközben a kedden életbe lépett olasz határozat hatvanmillió ember életét befolyásolja, a korlátozások pedig szigorúan érintik az Olaszországon belüli közlekedést is.

Ahogy nem állt le az áruszállítás, úgy nem állt le a tömegközlekedés sem, és egyelőre a taxik is járnak még. A hazautazás érdekében az Olaszországban tartózkodó külföldieknek engedélyezik azt, hogy reptérre és/vagy vasútállomásra menjenek, írja a Local.it. Ezen kívül azok az olaszok is hazatérhetnek – akár tömegközlekedéssel is – akik jelenleg nem a saját településükön tartózkodnak.

A római magyar nagykövetség egy Facebookon megosztott közleményben kérte arra a magyarokat, hogy ha csak tehetik, hagyják el Olaszországot.

A követség ugyanakkor azt is jelezte: a hazatérés megszervezésében nem tudnak segítséget nyújtani. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a hazatérőknek azt javasolják, hogy maradjanak otthon, de a kormány senkit sem tud erre kötelezni.

Az olasz állampolgárok országon belüli közlekedését viszont szigorúan ellenőrzik. A hazatérésen kívül csak igazolható munkai ügyi vagy egészségügyi okból hagyhatják el azt a régiót, amelyben laknak. Azokat, akik különböző régiók között utaznak, menet közben és a pályaudvarokon, buszállomásokon maszkot viselő rendőrök és szintén maszkos, fegyveres katonák is igazoltathatják és ellenőrizhetik, hogy milyen okból keltek útra.

Akik nem tudják igazolni az utazásuk szükségességét vagy hamis indokkal utaznak, azokat pedig letartóztathatják az olasz hatóságok.

Egy Olaszországban élő magyar olvasónk szerint ugyanakkor, mivel csak egy nyilatkozatot kell kitölteni, hogy az ember munka, szükséghelyzet, egészségügyi okok miatt vagy hazatérés céljából utazik, a rendszert nem olyan nehéz kijátszani.

Mindenki be tud blöffölni valami ürügyet, csak nyilvánvaló ellentmondások esetén tudnak eljárást indítani a rendőrök

– véli olvasónk. Arról itt írtunk bővebben, kinti olvasóink hogyan élik meg a korlátozásokat>>>

„Elmagyaráztam [a pályaudvaron a katonáknak], hogy külföldön nyaraltunk, de vissza kell térnem Milánóba a munkám miatt. Ha nem lenne muszáj, egyáltalán nem jöttem volna vissza ” – számolt be saját tapasztalatairól egy olasz nő a USA Todaynek .

Patrizia Peluso két gyerekével öt napot töltött Lappföldön, és azért vonattal tért haza, mert a Milánóba foglalt repülőjáratát törölték, és a korlátozások miatt már csak Rómába tudtak repülni. Pelusoék családja azon kevesek közé tartozott, akik Lombardiában leszállhattak a Nápolyból Torinóig közlekedő vonatról. Mire ők hazaértek, a milánói pályaudvaron minden utast katonák igazoltattak.

Túladagolásban halnak meg fellázadt rabok

Közben kedden is folytatódtak a börtönzavargások Olaszország-szerte a La Repubblica szerint. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a rabok a látogatások felfüggesztése ellen tiltakoznak, az óvintézkedések hiányára panaszkodnak, valamint amnesztiát követelnek.

A balhék a modenai börtönben kezdődtek, ahol tüzet gyújtottak a rabok, és kifosztották a börtönkórházat – így hozzájutva a heroinpótlókként használt metadon készletekhez. Hétfőn heten életüket vesztették. A BBC szerint többek halálát kábítószer túladagolás okozta.

A feszült helyzetben Olaszország szerte legalább 30 börtönben tört már ki lázadás vasárnap óta.

A Rómától észak-keletre található Rietiben hétfőn este tört ki börtönlázadás, amelyben szintén megkaparintották a börtön gyógyszerkészletét a rabok, akik közül hárman meghaltak, valószínűleg szintén túladagolásban. Ezen kívül a rieti börtönből hét további rabot kellett túladagolás miatt kórházba szállítani, közülük három embert a legközelebbi intenzív osztályra, a legsúlyosabb esetet pedig menőhelikopterrel egyenesen a fővárosba, Rómába vitték. A lázadásban ezen a helyen összesen ötvenen vettek részt, és a börtön komoly károkat szenvedett.

A délolasz város, Foggia börtönében 250-en lázadtak fel, közülük az MTI szerint 50 rabnak sikerült megszöknie. A szökevények többségét az első olasz híradások szerint hamar elkapták, de arról nincs megerősített információ, hogy mind az ötvenen ismét börtönben vannak-e.

Korábban a lombardiai Pavia börtönében börtönőröket ejtettek túszul, ezt az intézetet végül a speciális rendőri erők rohamozták meg vasárnap késő este. Lázadás tört ki ezen kívül a milánói, a palermói és a római börtönökben is.

(Borítókép: Mourad Balti Touati / MTI / EPA)