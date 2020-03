A nemzeti gárdát is bevetik a koronavírus ellen New York elővárosában

Különleges intézkedéseket vezetnek be a New York államban található New Rochelle-ben a koronavírus megállítására, jelentette be az állam kormányzója, Andrew Cuomo, aki a város központjában egymérföldes kört (nagyjából 1,6 km sugarú) jelölt ki, ahol a nemzeti gárda segítségével tartatnák be a gyülekezési tilalmat, illetve oldanák meg az ételosztást a karantén alá kerülő háztartások részére.

Cuomo a keddi sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy nem az emberi mozgást korlátoznák, pusztán azokat a közösségi tereket tartanák zárva, ahol nagyobb tömeg is összegyűlhet – így a klubokat, bárokat vagy imahelyeket, de bezárják az iskolákat és egyéb vallási intézményeket. Ezeknek fertőtlenítésében is a nemzeti gárda segíti majd a Westchester megyei város hatóságait.

A New Yorktól északkeletre található városban több mint 100 koronavírusos beteget teszteltek, miközben a közeli 8,6 millió lakosú megapoliszban még csak 36-ot, ezért próbálják még a járvány továbbterjedése előtt megfékezni a New Rochelle-i gócot.

Az Egyesült Államokban keddig több mint 770 megbetegedést regisztráltak, és összesen 28 áldozata van már a koronavírusnak.