Egész Olaszországban bezár minden, ami nem élelmiszerbolt vagy gyógyszertár

Az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte szerda este jelentette be, hogy az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével minden boltot bezárnak Olaszországban, írja az Il Sole. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Olaszországban

most minden kereskedelmi tevékenység beszüntetése a legfontosabb, ez alól az alapvető szükségleteket kiszolgáló boltok és a gyógyszertárak képeznek csak kivételt.

Conte tehát kiterjeszti a Lombardia régiójára már érvényes szabályokat. Észak-Olaszország bizonyos régióiban az eredeti rendelet szerint már több helyet bezártak, köztük templomokat, mozit, színházat, edzőtermeket. A miniszterelnök most ezt a javaslatot terjesztette ki az egész országra. Az országban korábban már bezárták az iskolákat, illetve a mozikat, múzeumokat és színházakat is. Az új rendelet szerint emellett bezár még:

Az összes kiskereskedelmi tevékenységet végző hely, kivéve az alapvető közszolgáltatásokat ellátó, illetve az alapszükségletek kielégítéséhez szükséges boltok

bárok, vendéglők, éttermek és étkezdék

szépségápolással foglalkozó helyek, fodrászok, kozmetikusok stb.

szállodák, szállók, bármilyen szállásadó hely, ami nem közszolgáltatási feladatot lát el

Az olasz kormány hétfőn jelentette be, hogy egész Olaszországot lezárják Lombardia tartományhoz hasonlóan. A döntésre ahogy most, úgy akkor is azért volt szükség, mert ezzel igyekeznek megfékezni a járvány folyamatos terjedését.

Olaszországban csaka szerdai napon több mint 2000 új megbetegedést és közel 200 koronavírus miatti halált jelentettek be. A vírus napok óta ezernél is több embert fertőz le minden egyes nap, az országban jelenleg több mint 10 ezer ember fertőzött. A környező országok sorra zárják le Olaszországgal közös határaikat, járatok pedig nem közlekednek, az országban utazásstop is van az országzár miatt.

(Borítókép: Maszkot viselő vásárló egy piacon Milánóban. Fotó: Flavio Lo Scalzo / Reuters)