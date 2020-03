Amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó: Kína miatt két hónapot elvesztegetett a világ

A kínai kormány titkolózása miatt két hónapot elvesztegetett a világ az új típusú koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben.

- jelentette ki Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó szerdán a Heritage Foundation konzervatív intézet egyik rendezvényén. A kül- és biztonságpolitikai ügyekben az elnök legfontosabb tanácsadójának számító O'Brien szerint ha Peking azonnal és pontosan tájékoztatott volna a járvány kirobbanására vonatozó adatokról és fejleményekről, akkor a nemzetközi közösség időben megkezdhette volna a felkészülést.

Az Egyesült Államokban a koronavírus nem csak járványügyi, de politikai válságot is kavart - többek között a politikusok kitettsége, az elnökválasztási kampány trendjeinek felborítása és a fenyegető gazdasági válság miatt. A koronavírus új lendületet adott a Kína elleni, a republikánus pártból vagy a Fehér Házból érkező kritikus hangoknak. Ahogy azt az Atlantic alapos cikke bemutatja, Trump környezetéből sokan állítják, a járvány bebizonyította, hogy az Egyesült Államok a stratégiailag fontos egészségügyi eszközök, gyógyszeralapanyagok területén is ki van szolgáltatva az ázsiai beszállítóknak, és Kína a koronavírus kezelésénél is bebizonyította, hogy nem lehet rá felelős globális partnerként számítani.

Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter a képviselőház felügyeleti bizottsága előtt arról beszélt, hogy a kormányzat lépéseket tervez a gyorsan terjedő vírus gazdaságra gyakorolt hatásainak semlegesítésére. A járványt egy hurrikánhoz hasonlítva kifejtette: ennek megvannak a maga költségei, ugyanakkor Donald Trump elnök eltökélt abban, hogy megvédje az amerikai állampolgárokat és cégeket.

Mint mondta, a turisztikai ipar mellett leginkább a kis- és középvállalkozások szenvedhetik meg a járványt. A kormányzat különböző eszközökkel több százmilliárd dollárt pumpálhat a gazdaságba - tette hozzá, megerősítve azon feltételezéseket/ösztönzéseket, miszerint a 2008-as válsághoz hasonló mentőcsomagra lesz szükség a gazdaság bedőlésének elkerüléséhez

A tárcavezető elmondta azt is, hogy a kormányzat a járvány ügyében együttműködik a nemzetközi közösséggel. Mnuchin kiemelte: fontos, hogy a megbetegedett dolgozókat ne érjék anyagi károk, ezért a kormányzat arra ösztönzi a munkaadókat (valódi jogi-adminisztratív eszköz nem áll rendelkezésére), hogy változatlanul folyósítsák az otthon maradók fizetését, s ezt majd a kormányzat kompenzálja a cégeknek.

Nem akarjuk a fizetés kiesésével büntetni azokat, akik megbetegedtek vagy elővigyázatosságból otthon maradtak.

Fontosnak mondta továbbá, hogy a törvényhozásban megállapodjanak a vírus okozta károk enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomagban. A demokrata párti törvényhozók és a kormányzat között egyelőre vita van abban, hogy átmeneti időre csökkentsék-e a személyi jövedelemadót. Steny Hoyer, a demokraták képviselőházi frakcióvezetője bejelentette, hogy ezt nem szorgalmazzák, és helyette új javaslatokat kívánnak majd előterjeszteni.

Anthony Fauci, az amerikai Országos Egészségügyi Központ Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója a meghallgatáson kijelentette, hogy

az új típusú koronavírus tízszer halálosabb, mint a hagyományos influenza.

Felszólalásában azt kérte, hogy az emberek maradjanak távol a nagy tömegeket vonzó rendezvényektől:

Ha ez azt jelenti, hogy a kosárlabda-mérkőzést üres stadionban kell lejátszani, akkor legyen így!

Az orvosprofesszor előre figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban romlani fog a helyzet, szerinte a közösségeken belüli fertőzések száma meredeken emelkedik majd. Megjegyezte, hogy bár "bizonyos értelemben" féken tartják a vírus terjedését, az amerikai egészségügyi hatósások munkáját nehezíti, hogy változatlanul sokan utaznak be az országba olyan államokból, ahol erőteljes az átfertőzöttség.

Az Egyesült Államokban napról napra meredeken nő a regisztrált fertőzöttek száma, magyar idő szerint szerda estére 38 államból 1122 koronavírusos esetet jelentettek, a járvány 31 emberrel végzett.

(MTI)