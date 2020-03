Szükségállapotot hirdettek Spanyolországban is

4200 koronavírusos megbetegedés és 120 halálos fertőzés után Pedro Sánchez miniszterelnök szükségállapotot hirdetett Spanyolországban.

Sánchez az alkotmány 116. cikkelyére hivatkozva tette ezt, ez a paragrafus megengedi a kormánynak, hogy korlátozza az emberek és a járművek mozgását bizonyos helyeken, átveheti az irányítást gyárak és üzletek felett, beoszthatja bizonyos alapvető használati tárgyak és élelmiszerek elérhetőségét, és felhatalmazza, hogy megtehesse a szükséges lépéseket, hogy a szolgáltatások fennmaradjanak az országban. Ezt a cikkelyt utoljára 2010-ben használták ki Spanyolországban, a légiirányítók országos sztrájkja miatt.

A spanyol kormány elrendelte az iskolák és egyetemek bezásárát, az éttermek és bárok vendégeinek számát is korlátozzák. A hatóságok egyelőre nem zárták ki Madrid vesztegzár alá helyezését. José Luia Martínez-Almeida polgármester felfüggesztette a terasszal rendelkező vendéglátóhelyek kinti működési engedélyét, és arra kérte a tulajdonosokat, hogy zárjanak be, mielőtt kötelező lesz. Péntektől a nyilvános játszótereket is bezárják.

A szükségállapot két hétig fog tartani, de a parlament engedélyével meg lehet hosszabbítani. Nemrég a Spanyolországgal szomszédos Portugália is szükségállapotot hirdetett, mindössze 78 megbetegedés után.

Spanyolországban pénteken 1188 új koronavírusos megbetegedést és 36 új halálos áldozatot regisztráltak. A koronavírus halálos áldozatainak száma ezzel 122-re nőtt.

