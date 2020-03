A koronavírus-járvány lassítása céljából hétfőtől két hétre bezárják az iskolákat és az óvodákat Horvátországban - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő az MTI szerint pénteken.

Az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára a horvát közszolgálati televízió (HRT) hármas csatornája közvetíti majd a tananyagot. A felső tagozatosok, a középiskolások és a felsőoktatási intézmények diákjai pedig távoktatásban részesülnek majd, úgynevezett virtuális osztálytermeken keresztül.

Azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekeik felügyeltét, beküldhetik őket az iskolákba, amelyek továbbra is működni fognak, mondta el a kormányfő. Ez azt jelenti, hogy a tanároknak továbbra is be kell járniuk dolgozni. Ugyanez vonatkozik az óvodákra és az óvodapedagógusokra is.

Plenkovic továbbá elmondta, hogy a kormány a koronavírus leküzdésére irányuló gazdasági intézkedésekben a munkahelyek megőrzésére helyezi a hangsúlyt, ezért a kis- és középvállalkozások likviditása érdekében adóhalasztást helyez kilátásba.

Horvátországban jelenleg 32 új koronavírussal fertőzöttet tartanak nyilván. Egy zágrábi óvodában elsőként regisztráltak egy kiskorú fertőzöttet is.

