Bajorországban és Berlinben is bezárják az iskolákat a koronavírus miatt

A koronavírus-járvány lassítása céljából bezárják az iskolákat és az óvodákat több német tartományban - írja az MTI.

Németországban a napközbeni gyermekellátás és az oktatási rendszer működtetése tartományi hatáskör. A tartományi kormányfők és a szövetségi kormány vezetője, Angela Merkel kancellár csütörtöki tanácskozásán született egységes, mind a 16 tartományban követendő döntés, de várhatóan előbb-utóbb minden tartományban felfüggesztik majd az óvodák, bölcsődék, általános iskolák és középiskolák rendes működését. Legfeljebb a kritikus infrastruktúra területén, például az egészségügyben dolgozó munkavállalók gyermekeinek felügyeletét látják el.

Elsőként, péntek délelőtt Bajorországban, Berlinben, Alsó-Szászországban és Saar-vidéken hoztak ilyen döntést. Kora délutánig Észak-Rajna-Vesztfália, Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg, Schleswig-Holstein és Türingia vezetése is az óvodák és iskolák bezárásáról döntött. Így alig fél nap alatt a 16-ból 10 tartomány helyezkedett arra az álláspontra, hogy a járvány lassításához az óvodai, iskolai társas érintkezést is fel kell függeszteni.

Az egyik legnagyobb német tartományában, a 13 milliós Bajorországban hétfőtől zárják be a közoktatási és a napközbeni gyermekellátó intézményeket. Ebben a tartományban egyelőre csak a tavaszi szünet végéig, április 20-ig zárják be az oktatási intézményeket a tartományi miniszterelnök, Markus Söder bejelentése szerint.

Bajorországban arról is döntöttek, hogy látogatási tilalmat vezetnek be az idősek bentlakásos otthonaiban, a kórházakban és a fogyatékkal élőket ellátó intézményekben. Elrendelték továbbá, hogy a 100 főnél nagyobb rendezvényeket csak a helyi hatóságok hozzájárulásával lehet megtartani. Az éttermeket és egyéb vendéglátóipari egységeket egyelőre nem záratják be.

Michael Piazolo oktatási és kulturális miniszter kiemelte, hogy

a napközbeni gyermekellátás és az oktatás felfüggesztése nem jelent szünetet, a nevelőknek, tanároknak továbbra is dolgozniuk kell, és lesz is elég feladatuk.

Így például egy ügyeleti rendszer keretében gondoskodni kell a kritikus infrastruktúra területén dolgozó munkavállalók gyerekeinek felügyeletéről.

Röviddel a bajorországi bejelentések után a tartományi rangú főváros, a 3,6 millió lakosú Berlin vezetése is közölte, hogy hétfőtől bezárják az iskolákat. Berlinben nem egyszerre zár be minden, elsőként az általános iskolák felső tagozatában szüneteltetik az oktatást. További részleteket még pénteken közölnek.

A nyolcmillió lakosú Alsó-Szászország kormánya ugyancsak elrendelte az óvodák és az iskolák bezárását hétfőtől, egyelőre a tavaszi szünet végéig, április 14-ig. Korábban, péntek reggel az ország délnyugati részén fekvő, Franciaországgal határos, egymillió lakosú Saar-vidék kormánya is bejelentette, hogy hétfőtől bezárják az óvodákat és az iskolákat.

Napközben a legnépesebb és a járványtól leginkább sújtott tartomány, a 20 milliós Észak-rajna-Vesztfália kormánya is az óvodák és iskolák bezárásáról döntött. Az intézkedés egyelőre április 19-ig érvényes, utána a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) ajánlásai alapján járnak el - mondta Düsseldorfban tartott tájékoztatóján Armin Laschet tartományi kormányfő.

