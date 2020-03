Lengyelország és Dánia is lezárja a határait

A koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében Lengyelország ideiglenesen visszaállítja a teljes határellenőrzést és nem enged be külföldieket az országba - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő a koronavírus-helyzet kezelésére létrehozott válságstáb pénteki tanácskozása után.

Az MTI szerint az intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra. A külföldről hazatérő lengyel állampolgárokat 14 napos karanténba helyezik - mondta Morawiecki.

A lengyel kormányfő azt is bejelentette, hogy szombattól korlátozzák az üzletközpontok működését, de továbbra is nyitva lesznek az élelmiszerboltok és a patikák. Bezárják viszont a vendéglátóhelyeket. Emellett ötven személyre korlátozzák az egy helyen tartózkodók számát, ami az egyházi rendezvényekre is vonatkozik.

Ahogy azt korábban már megírtuk, Málta is lezárta a határait, ott péntekről kezdődően csak azok utazhatnak be az országba külföldről, akik vállalják, hogy két hetet karanténban töltenek.

Dánia is lezárja az országhatárait, ezt Mette Frederiksen, dán miniszterelnök jelentette be a BBC szerint.

A dán állampolgárok továbbra is hazatérhetnek, a külföldieknek azonban nyomos, igazolható indokra lesz szükségük ahhoz, hogy beléphessenek Dániába. Az intézkedés szombattól várhatóan április 13-áig lesz érvényben.

A dán kormány tájékoztatása szerint a korlátozások nem akadályozzák a gyógyszerek, az élelmiszerek és a nélkülözhetetlen árucikkek szállítását.