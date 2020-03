Egy nap alatt duplájára nőtt a vírus áldozatainak száma a briteknél

Az elmúlt 24 órában 10 új áldozata lett a koronavírusnak, ezzel 21-re nőtt a vírus miatt meghalt betegek száma az Egyesült Királyságban, írja a BBC.

A kormány fő orvosi tanácsadója szerint ezeknél a betegeknél alapból nagy volt a rizikófaktor (pl. más betegség vagy a koruk miatt): a 10 áldozatból 8-an 80 év fölöttiek voltak. Az Egyesült Királyságban így a szombati számok szerint jelenleg több mint 37 ezer emberen végezték már el a tesztet, 1140 fertőzött embert diagnosztizáltak.

Az egyre terjedő világjárvány miatt az Egyesült Államok is intézkedéseket vezetett be az Egyesült Királysággal, illetve Írországgal szemben. Mike Pence alelnök szombaton jelentette be, hogy újabb szigorításokat vezetnek be, az európai országok után az Írország és az Egyesült Királyság járatait is letiltják.