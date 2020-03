Kézmosásra buzdítanak, Trumpot kritizálják az amerikai sztárok

Ahogy most minden a világban erről szól, úgy a hírességek is a koronavírussal kapcsolatban posztolnak a közösségi médiában.

Tom Hanks és felesége rendszeresen beszámol állapotukról, miután mindkettőjük koronavírustesztje pozitív lett. De rajtuk kívül is sokan megnyilvánultak a közösségi média felületein.

Mariah Carey gyerekeivel az Ol’ Dirty Bastarddal közös Fantasyre demonstrálja a 20 másodperces kézmosást.

Exercising this to 20 seconds of Ol' Dirty Bastard! Wash your hands! Stay safe!!! * https://t.co/lStI918GmF pic.twitter.com/SO8SQJNrk7