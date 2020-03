Egy nap alatt drámaian megugrott a spanyolországi megbetegedések száma

Kiemelkedően megugrott az újonnan regisztrált koronavírusos esetek száma Spanyolországban. A pontos adatokat és statisztikákat közlő Worldometer szerint néhány napja ugrásszerűen emelkednek az adatok.

Március 8-án 674 esetről tudtak, március 10-én már 1695-ről, majd március 12-ére 3146-ra ugrott fel a regisztrált esetek száma.

Péntek estig, azaz egy nap alatt 5232-re emelkedett a megbetegedések száma, a legfrissebb adatok szerint pedig ma már 5753 beteget regisztráltak az országban, és 136-ra nőtt a halálos áldozatok száma.

Olaszország után Spanyolországban regisztrálták a legtöbb fertőzöttet Európában.

Pénteken szükségállapotot hirdettek az országban, ami előreláthatóan két hétig fog tartani, de a parlament engedélyével meg lehet hosszabbítani. Elrendelték az iskolák és egyetemek bezárását, az éttermek és bárok vendégeinek számát is korlátozzák. José Luis Martínez-Almeida, Madrid polgármestere felfüggesztette a terasszal rendelkező vendéglátóhelyek kinti működési engedélyét, és arra kérte a tulajdonosokat, hogy zárjanak be, mielőtt kötelező lesz. Péntektől a nyilvános játszótereket is bezárták.