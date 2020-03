Koronavírus: Svédország leáll a széles körű teszteléssel és a számok közlésével

Svédországban elérte a koronavírus-fertőzés azt a szintet, amikor már nem csak egy-egy elszigetelt esetről vagy fertőzési láncról beszélhetnek, hanem már szabadon terjed a járvány az ország lakosai között, ezért az svéd Közegészségügyi Hatóság azt a meglepő döntést hozta pénteken, hogy

felhagynak a széles körű teszteléssel és a fertőzöttek számának napi közlésével,

írja az Aftonbladet.

A szervezetet vezető Anders Tegnell ugyanis úgy véli, hogy az intézkedések a fontosak, nem pedig a számadatok, főleg, hogy könnyen lehet, hogy már most is sokkal nagyobb mértékű a fertőzés, mint ahogyan azt gondolják. A némileg meglepő stratégiát a főváros Stockholm térségében már be is vezették, és egy hét alatt az egész országra kiterjesztik.

Az új módszer szerint csak a már kórházba került betegeket, illetve a fertőzési gócokkal szoros kapcsolatba kerülő embereket tesztelik, azokat, akinél egyéb módon merül fel a koronavírus jelenlétének gyanúja, azt nem, mert már követhetetlen a terjedés útvonala, így másra kell fókuszálniuk.

„Már nem fontos arról beszélni, hogy mondjuk 458 vagy 562 esetről tudunk-e, hanem arról, hogy Svédország mely részei érintettek, és azok mennyire súlyosan” – idézi a svéd lap Tegnellt, aki hozzátette, hogy azt is vizsgálják, a társadalom mely csoportjai a leginkább érintettek.

Kifogytak a tesztből?

A helyzetet árnyalja a Läkartidningen svéd orvosi lap pénteki cikke, amiben arról írnak, hogy a leginkább érintett svéd területen, Stockholmban és környékén kezdenek kifogyni a tesztből, ezért kellett korlátozni, hogy kiken végezzék el a vizsgálatot.

A pénteki adatok szerint Svédországban 821 fertőzött és 2 halott van, pénteken 7 újabb fertőzést és egy halálos esetet jelentettek – ez már a friss módszer miatti csökkenés lehet.