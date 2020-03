Olaszországban közel 3500 új fertőzöttet diagnosztizáltak szombaton

Jelenleg 21 157 Olaszországban a fertőzöttek száma, ebből csak szombaton 3497 új beteget diagnosztizáltak, és 175 új halálos áldozata van a vírusnak.

Eddig összesen 1441 ember esett a vírus áldozatául és 1966-an gyógyultak fel belőle. A betegek közül Olaszországban 1518 embert ápolnak intenzív osztályon, ez a tegnapi számhoz képest 190-nel több. Az új fertőzöttek száma egyébként kiugróan magas az eddigiekhez képest, ugyanis tegnap 2116 beteget azonosítottak az országban.

Jelenleg 154 241 koronavírusos eset van a világon a Worldometers szerint, ebből 5798-an haltak meg. Olaszországban a világon a második legmagasabb a koronavírusban megbetegedettek és a halottak száma, Európában pedig számok alapján az első helyen áll.

Az olasz kormány vasárnap jelentette be Lombardia és 14 másik megye lezárását, azóta hétfőn egész Olaszország karantén alá került. A környező országok sorra zárják le Olaszországgal közös határaikat, járatok pedig nem közlekednek, az országban utazásstop is van az országzár miatt. Szerdán jelentette be az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte, hogy az ország egész területén bezárnak mindent, ami nem élelmiszerbolt vagy gyógyszertár.

Arról, hogy a világban hogyan alakulnak aktuálisan a koronavírusos megbetegedések országokra lebontva, ebben a cikkünkben tájékozódhat.