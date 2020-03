Svájc is betiltja a 100 fő feletti rendezvényeket

Miután szerdán a WHO pandémiának nyilvánította a koronavírust, illetve Svájcban is megnövekedett a fertőzöttek száma, a svájci kormány betiltotta a 100 főnél nagyobb rendezvényeket, írja a CNN.

A kormány a járványra adott válaszként bezáratta az iskolákat, illetve betiltotta a 100 főnél nagyobb rendezvények megtartását április 4-ig. Azt is bejelentette, hogy az olasz határt egyelőre nyitva hagyják, viszont további korlátozásokat vezetnek be a határellenőrzésre. Kiemelték azt is, hogy a kormány 10 milliárd dollárnyi támogatást különít el a gazdaságra, a helyi üzletek megsegítésére.

Svájcban a Worldometer jelenlegi állása szerint összesen több mint 1300 fertőzött beteg van, ebből 236 beteget frissen, szombaton diagnosztizáltak. Svájcban a koronavírus első áldozata március 5-én halt meg, azóta szombatig 12 másik ember halt meg a vírus miatt.