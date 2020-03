Európa után az Egyesült Királyság járatait is letiltja Amerika

Az Amerikai Egyesült Államok kiterjeszti utazási tilalmát Írországra és az Egyesült Királyságra is hétfőtől, írja a BBC.

Donald Trump március 12-én jelentette be, hogy egy hónapig felfüggesztenek minden járatot Európából. Később, ezen a héten pénteken szükségállapotot hirdetett a koronavírus-járvány miatt Amerikában, ahol ismételten dicsérte kormányának korábbi lépését, így például az Európai Unió országaiból és a Kínából történő beutazások felfüggesztését.

Mike Pence alelnök szombaton bejelentette, hogy most újabb szigorításokat vezetnek be, az Írország és az Egyesült Királyság felé közlekedő, és onnan érkező járatokat is letiltják. Pence azt is bejelentette, hogy minden amerikai állampolgárnak ingyenesen biztosítanak majd koronavírus-tesztet, habár Trump pénteken arról is beszélt , hogy nem azért azt nem akarja, hogy mindenkit teszteljenek koronavírusra, mert

Nem akarjuk, hogy olyanokon is elvégezzék a tesztet, akikről úgy érezzük, nincs szükségük tesztre

Az amerikai elnök egyébként ma magán is elvégeztette a tesztet, 1-2 nap múlva kiderül az eredménye.