Trump nem kapta el a koronavírust

Negatív lett Donald Trump koronavírus-tesztje, adta hírül a Fehér Ház orvosa. Az Amerikai Egyesült Államok elnökén azután végeztek tesztet, hogy több olyan személlyel is találkozott, akikről később kiderült, hogy fertőzöttek voltak.

Az egyik ilyen ember Brazília elnöke volt, igaz, az értesülés megjelenése után Jair Bolsonaro a Facebookon tagadta, hogy pozitív lenne az eredménye, az viszont igaz, hogy a sajtósa eredménye pozitív lett, és ő szintén ott volt a találkozón Trumppal. Az is egészen biztos, hogy az amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél kimutatták a vírust, és a stábtagjai között is vannak olyan, akik kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel.

A 73 éves elnök egyébként is a veszélyeztetett korosztályba tartozik, ugyanakkor sok emberrel találkozik, akiktől elkaphatja a vírust. Pénteken erre is rákérdeztek nála az újságírók, akkor - a korábbi álláspontjával ellentétben - azt mondta, hogy nem állítja, hogy soha nem fogják elvégezni rajta a tesztet, sőt, szerinte hamarosan sor kerül erre is.

Végül még aznap meg is csinálták a tesztet, ennek az eredménye (negatív) lett most nyilvános.