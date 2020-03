Fertőzött altatóorvos és szülészeti nővér dolgozott egy salzburgi kórházban

Már két koronavírusos alkalmazott is van abban a salzburgi kórházban, ahol pozitív lett az egyik altatóorvos tesztje, írja az osztrák közmédia. Múlthét pénteken került nyilvánosságra, hogy a salzburgi kórház egyetemi klinikájának egyik altatóorvosa koronavírussal fertőzödött meg. Az orvos, aki a múlthét hétvégén tért vissza Ischglből, ahol síelni volt,

a szabadságát követően visszatért a munkába, olyan 60-80 medikussal konzultált, és műtéteknél is jelen volt.

A férfi élettársa, aki a szülészeten dolgozik nővérként, szintén pozitív lett a vírusra. Tehát van rá esély, hogy a kórház szülészetén olyan személyek is részt vettek az újszülöttgondozásban, akik maguk is kontaktszemélyek. A kórház koronavírus-akciócsoportjának feje nem feltételezi, hogy csecsemők is megfertőződtek volna, azonban a szülőket értesítik, és pszichológus is a rendelkezésükre áll a történtek feldolgozására.

Hat az intenzívosztályon kezelt pácienst elkülönítettek, valamint közel 100 olyan további személyt, akik érintkezésbe kerülhettek az altatóorvossal, helyeztek karanténba. Közülük 33 orvos, 53 ápoló, 18 páciens, három repülős mentős és egy pilóta.